Индийская компания Okaya EV, известная своими электрическими скутерами FASST F2B и FASST F2T, готовится к увеличению своей доли рынка с появлением модели Motofaast

Компания Okaya EV намерена выпустить на индийский рынок электрический скутер Motofaast. Производитель обещает придать новому скутеру расширенные функции и передовые технологии. Электроскутер Motofaast заявляется с максимальной скоростью в 70 километров в час. Обладая запасом хода в 120 километров от одной зарядки, этот скутер в городских условиях обеспечит поездки без частой подзарядки.

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Аккумулятор расположен под сиденьем скутера. Аккумулятор типа LFP обеспечивает более 2000 циклов зарядки и срок службы до 5 лет. При этом он менее склонен к перегреву. О мощности аккумулятора и электродвигателя производитель не сообщает.

Производителем установлены диски из алюминиевого сплава, устойчивые к коррозии, что делает их пригодными для тропических погодных условий. Модель оснащена бескамерными шинами. На данной модели установлены комбинированные тормоза: дисковые (спереди) и барабанные (сзади). За демпфирование отвечает телескопическая вилка спереди и задний амортизатор. 7-дюймовый дисплей обеспечивает интерфейс для управления различными функциями.

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Цвета электроскутера: голубой, черный, зеленый, красный и серый. Ожидаемая цена модели Motofaast может составить около 100 000 – 120 000 индийских рупий (121 000 – 145 000 рублей). Ожидается, что поставки начнутся в следующем месяце, точная дата не разглашается.