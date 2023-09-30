В попытке снизить транспортную напряженность в округе Лос-Анджелес (США) местные власти проводят различные эксперименты.

Управление городского транспорта Лос-Анджелеса совместно с городом Санта-Моника запускает новую пилотную программу. Она называется “One Car Challenge”. Как сообщает газета "Los Angeles Times", в рамках программы 200 жителям домохозяйств, имеющих несколько транспортных средств, будет выплачиваться еженедельная стипендия за пользование только одним из своих автомобилей.

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Сообщается, что по выплаты будут в размере до 119,80 долларов в неделю в течение пяти недель, начиная с ноября. Общая сумма составит не более 599 долларов на домохозяйство. Город также предлагает бонус — карту Metro TAP с зачисленным балансом 50 долларов (карта для оплаты проезда на железнодорожном и автобусном общественном транспорте внутри административных границ округа Лос - Анджелес). Также предлагается от пяти до 10 бесплатных поездок сервиса проката велосипедов Metro Bike Share (аренда велосипеда в Лос-Анджелесе стоит 1,75 долларов США за 30 минут поездки).

Газета "Los Angeles Times" сообщает, что программа является частью пилотной исследовательской программы по вознаграждению за поездки общей стоимостью 1,3 миллиона долларов, которая финансируется за счет грантов Федерального управления транспорта и Университета Дьюка.

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У домохозяйств 91 000 тысячного города, обладающих несколькими автомобилями, но выбравших поездки только на одном из них, есть время до 6 октября, чтобы зарегистрироваться на веб-сайте Metro. По условиям программы в домохозяйстве должно быть не менее 2 автомобилей и возраст участников должен быть не менее 21 года. Программа проходит в порядке живой очереди, так что стипендия достанется только самым первым. Если программа будет признана успешной, она может быть распространена и на другие районы округа Лос-Анджелес.