Складной велосипед удобен при хранении. Его размеры позволяют поместить его в багажниках автомобилей, в коридорах квартир и под столами.

Электрический складной велосипед от американского производителя KBO Bikes предназначен для городских поездок и непродолжительных поездок по бездорожью. KBO Compact оснащен бесщеточным мотор-редуктором мощностью 750 Вт. Крутящий момент равен 80 Н*м. Питание на мотор подается со съемного аккумулятора емкостью 48 В 15,6 А*ч.

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Велосипедист может воспользоваться дроссельной заслонкой и 3 уровнями помощи соответствующими его предпочтению. При режиме помощи 3, который является самым высоким и при полной зарядке аккумулятора, максимальная скорость составляет 20 миль в час (32,18 км/ч). Дальность пробега в 55 миль (88,5 км) зависит от таких факторов, как вес водителя, рельеф местности и выбранный уровень помощи. Без педалирования электровелосипед в состоянии проехать до 40 миль (64,4 км).

7-ступенчатая трансмиссия Shimano обеспечивает переключение передач, а механические дисковые тормоза имеют 180-миллиметровые роторы. KBO Compact поставляется с передними и задними крыльями. Встроенная задняя багажная стойка позволяет перевозить вещи во время поездок. Передняя вилка с подвеской поглощает удары на неровных поверхностях. Велосипед KBO Compact имеет регулируемый руль и толстые шины размером 20 на 4 дюйма. Передняя фара и задний фонарь с питанием от аккумулятора обеспечивают видимость. ЖК-дисплей, предоставляет информацию о скорости, расстоянии, уровне заряда батареи и многом другом.

Общий вес велосипеда составляет 68,3 фунта (31 кг). Грузоподъемность KBO Compact - 350 фунтов (158,75 кг). Рекомендуемый рост велосипедиста для езды на данной модели: - 5'2"-6'3" (157, 6 – 190,5 см). Размеры KBO Compact в сложенном состоянии: 35"x16.1"x31.4" (88,9 х 40,9 х 79,8 см). Производитель предоставляет 2 года гарантии. Цена 1099 долларов США.