Французский производитель Decathlon укомплектовал велосипед приводом от бельгийской компании E2 Drives. Привод объединяет в себе два двигателя и автоматическую планетарную коробку передач.

По заявлению французского производителя Decathlon, новый электрический велосипед B'TWIN LD 920 E предназначен для поездок в городских условиях. Автоматическая коробка передач освобождает велосипедиста от поиска подходящей передачи. Велосипедисты устанавливают только желаемую частоту вращения, остальное делает компьютеризованная система управления двигателем и трансмиссией.

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Модуль Gen1 Propulsive Module, разработанный бельгийской компанией E2 Drives и состоящий из двигателя и трансмиссии, отвечает за приведение в движение велосипеда.

В электровелосипеде B'TWIN LD 920 E модуль расположен по центру нижнего кронштейна, обеспечивая конструкции низкий центр тяжести. Вес модуля составляет 4, 6 килограммов.

Бельгийская компания передала сборку модуля Gen1 Propulsive Module во Францию производителю велосипедов Decathlon. Установленный на электровелосипеде привод имеет шильдик с названием Owuru.

Система с двумя двигателями обладает мощностью 250 Вт и осуществляет бесступенчатое автоматическое переключение передач при помощи двух синхронных ремней внутри модуля. Конструкция передачи — планетарная. Два двигателя и восемь датчиков размещены в компактном корпусе. Для выдачи требуемой мощности микроконтроллер опрашивает датчики 20 000 раз в секунду.

Сообщается, что крутящий момент модуля составляет 65 Н*м. Диапазон передач составляет 265 процентов. Вес модуля составляет 4, 6 килограмм.

С помощью дисплея можно задать желаемую частоту вращения в диапазоне от 40 до 90 оборотов в минуту.

Использование двух двигателей позволяет выбрать любую комбинацию уровня поддержки и передаточного числа.

Аккумуляторная батарея имеет емкость 702 Вт*ч. По заявлению производителя, это обеспечивает дальность поездок от 80 до 150 км. Для передачи вращения на заднее колесо используется стандартная велосипедная цепь.

Приложение предоставляет информацию о времени, состоянии батареи и режиме поддержки. Кроме того, сообщается частота вращения, оставшийся диапазон, пройденный путь и скорость. Через порт USB-C можно заряжать смартфон.

В велосипед также встроена функция отслеживания, которая использует для своей работы 4G, беспроводные сети Wi-Fi и Bluetooth.

В комплектацию электровелосипеда входит багажник, вмещающий до 27 кг груза. Вес модели B 'TWIN LD 920 составляет 26,1 кг.

Велосипед оснащен брызговиками, передней вилкой с ходом 30 мм, а также системой освещения по германскому стандарту StVZO. Передний фонарь с подсветкой 30 люкс интегрирован в раму. Разводка кабелей сделана внутри рамы.

Электровелосипед B'TWin LD920 доступен в двух вариантах рамы: с высокой рамой или с низкой рамой в четырех размерах: от S до XL. На выбор есть два цвета — темно-зеленый и темно — бордовый.

B'TWin LD920 продается по цене 2999 евро.