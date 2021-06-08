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Организаторы Call of Duty League возобновляют формат матчей в оффлайн режиме. Это решение было обнародовано 7 июня на официальном аккаунте в twitter Call of Duty League. Исходя из текущей информации, первый турнир MAJOR IV будет проведен в середине июня, между 17 и 20 числами месяца. Местом проведения мероприятия станет Esports Stadium Arlington, являющийся самым крупным киберспортивным комплексом в Северной Америке, имеющий суммарную площадь более 30 квадратных километров.

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В начале 2020 года, в следствие пандемии COVID-19, руководство Call of Duty League огласило решение о проведении всех матчей между игроками в онлайн режиме. В нынешнем году темпы распространения эпидемии снизились, что позволило вернуться к прежнему формату LAN-турниров. В рамках соревнования, двенадцать команд смогут продемонстрировать свои навыки и порадовать фанатов захватывающими матчами. К сожалению, посмотреть бои можно будет только на онлайн-трансляции.

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На турнире Call of Duty League MAJOR IV будут находиться только участники команд, а также обслуживающий персонал. По заверению организаторов, будут соблюдены все правила безопасности, а также у всех присутствующих будет взят тест на COVID-19.