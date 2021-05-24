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Недовольство среди геймеров побудила недавняя новость, которая была озвучена на онлайн-презентации Overwatch 2. Изменение затронуло PvP-режим, в котором было пересмотрено количество игроков в составе каждой из команд. В оригинальной Overwatch бои производились шесть на шесть, в новой части количество игроков сократилось до пяти человек. Предполагается, что данное новшество негативно скажется на игровом процессе и понимании тактики игры в целом. Есть основания подозревать, что будет удален второй танкующий урон игрок, а команды будут состоять из двух стрелков, двух юнитов поддержки и всего одного танка.

Для максимального внимания со стороны Blizzard, игровое комьюнити создало петицию на сайте Change.org, в которой призывают разработчика отказаться от такого решения.

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Однако есть игроки, которые вполне позитивно относятся к такому новшеству разработчика. До релиза Overwatch 2 еще достаточно много времени и оценить новый геймплей можно будет, когда игра выйдет. Опираясь на опыт других игр подобного жанра, такие недовольства геймеров не редкость и могут пройти в ближайшее время.