Основатель Ethereum пожертвовал крупные суммы в общественные организации
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Виталий принял участие в поддержке Индии в борьбе с коронавирусом, осуществив перевод более 50 триллионов криптовалюты SHIB, а также пятьсот ETH, с суммарной стоимостью более 1140000000 долларов. Финансовые средства получил фонд помощи India COVID-Crypto Relief, который занимается борьбой с опасным вирусом в Индии. На сегодняшний день, в данной стране наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка: около 350000 случаев инфицирования за сутки, а также не менее трех с половиной тысяч смертей в день. Такая крупная сделка вызвала большой ажиотаж среди инвесторов, что послужило причиной падения цены криптовалюты SHIB более чем на треть.
Фонд Мафусаила (Methuselah Foundation), работающий в области инженерии тканей и регенеративной медицины, также не остался без помощи молодого криптовалютного миллиардера. Организация получила криптовалюту ETH и ELON на сумму 336000000 долларов.
Некоммерческая организация GiveWell, занимающиеся оценкой эффективности и курированием благотворительных организаций, получила от основателя Ethereum порядка 13000 ETH, на сумму 50000000 долларов.
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