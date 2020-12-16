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Компания Microsoft объявила о скором старте продаж Surface Duo на европейском рынке

Десятого сентября Microsoft выпустила флагманский смартфон Surface Duo, который на данный момент продается только в США.
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В конце осени от Microsoft появились сведения о запуске продаж своего смартфона Surface Duo в странах Европы, Канаде и Великобритании. Выпуск смартфона планируется на начало 2021 года. 

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Пользователи из США отмечают, что смартфон имеет некоторые проблемы с корпусом (трещины на рамке возле зарядного разъема), а также частичную потерю связи при передачи данных. К релизу на европейском рынке, такого рода проблемы должны будут устранены.

Смартфон Surface Duo выполнен в формате «раскладушки» с двумя AMOLED-экранами. Диагональ каждой составляет 5.6 дюйма и разрешением 1800*1350 пикселей. Оба экрана защищены сверхпрочным стеклом Gоrilla Glass 5. Surface Duo оснащен ARM-чипсетом Snapdragon 855, который для флагманского телефона такого типа - откровенно староват. Аккумулятор имеет средний показатель емкости 3575 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 ватт. Толщина корпуса в сложенном состоянии равна чуть менее десяти миллиметров (9.6), в разложенном – 4.8 мм. Встроенная камера не блещет большим разрешением и имеет всего 11 Мп. Весомым минусом является отсутствие поддержки NFC, а также поддержки стандарта 5G. Основываясь на текущих технических характеристиках, вряд ли смартфон от компании Microsoft станет достойным конкурентом для смартфонов с гибкими экранами.

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