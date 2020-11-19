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Известный разработчик защиты от вирусного программного обеспечения ESET выпустил новую версию мобильного антивируса NOD32 Mobile Security, которая доступна только для владельцев смартфонов с Android.

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ESET NOD32 Mobile Security предоставляет различную защиту от потенциально опасного ПО: запрещает доступ сторонних лиц к конфиденциальной информации пользователя (логины и пароли), а также позволяет в автоматическом режиме блокировать ваш девайс, в случае несанкционированной замены Sim-карты пользователя. Антивирус включает в себя множество средств для проверки безопасности приложений, а также возможность обнаружения и наблюдения за устройством в режиме реального времени.

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Обновленная версия программы имеет ряд новшеств, среди которых, основной функцией является защита проведения финансовых операций в защищенной среде, от различного фишингового ПО. К остальным нововведениям можно отнести фильтр вызовов, с помощью которого можно управлять звонками со смартфона, а также функцию «Домашняя сеть», позволяющая мониторить подключенные к маршрутизатору устройства в домашней сети Wi-Fi.