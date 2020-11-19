Словацкая компания ESET выпустила новую версию антивируса NOD32 Mobile Security для Android
Известный разработчик защиты от вирусного программного обеспечения ESET выпустил новую версию мобильного антивируса NOD32 Mobile Security, которая доступна только для владельцев смартфонов с Android.
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ESET NOD32 Mobile Security предоставляет различную защиту от потенциально опасного ПО: запрещает доступ сторонних лиц к конфиденциальной информации пользователя (логины и пароли), а также позволяет в автоматическом режиме блокировать ваш девайс, в случае несанкционированной замены Sim-карты пользователя. Антивирус включает в себя множество средств для проверки безопасности приложений, а также возможность обнаружения и наблюдения за устройством в режиме реального времени.
Обновленная версия программы имеет ряд новшеств, среди которых, основной функцией является защита проведения финансовых операций в защищенной среде, от различного фишингового ПО. К остальным нововведениям можно отнести фильтр вызовов, с помощью которого можно управлять звонками со смартфона, а также функцию «Домашняя сеть», позволяющая мониторить подключенные к маршрутизатору устройства в домашней сети Wi-Fi.
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