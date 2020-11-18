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DisplayMate о iPhone 12 Pro Max: лучший дисплей среди всех смартфонов

Специалисты сервиса DisplayMate назвали лучший дисплей среди всех современных смартфонов.
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В процессе подробного тестирования, специалистами DisplayMate, iPhone 12 Pro Max был назван обладателем лучшего экрана по множеству критериев и был удостоен звания «Лучшего дисплея для смартфонов». 

Топовый смартфон от Apple имеет самый большой экран в линейке «яблочных» смартфонов OLED Super Retina XDR, с диагональю 6.7 дюйма и разрешающей способностью 2778×1284 точек на дюйм. OLED-дисплей обладает высокой степенью контрастности (2 000 000:1), отличной яркостью дисплея, которая может достигать 1200 нит. В сравнении с предыдущей моделью iPhone 11 Pro Max, показатель контрастности был на уровне 1 000 000:1, так что видим положительный прирост в два раза. 

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Данный высокопроизводительный дисплей установил целых одиннадцать рекордов, в числе которых, наиболее важную роль имеют: высокая максимальная ярость, а также коэффициент контрастности; точность передачи цвета; небольшая отражающая способность. DisplayMate также отметили более низкое потребление питания матрицы у iPhone 12 Pro Max (на десять процентов), в сравнении с прошлогодней линейкой iPhone, в частности iPhone 11 Pro Max.

Разочарует тот факт, что частота обновления экрана OLED Super Retina XDR ограничивается 60 герц, что является довольно низким показателем, в сравнении с дисплеями даже недорогих смартфонов на базе Android. Однако, это не помешало дисплею «яблочного» смартфона занять почетное первое место у специалистов DisplayMate. 

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Теги

iphone 12 pro max oled super retina xdr лучший дисплей
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