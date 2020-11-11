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Sony о PlayStation 5: отсутствие 8К и поддержка мыши и клавиатуры

В блоге, посвященной консоли PlayStation 5, появились свежая информация о возможностях новой приставки
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Появились новые сведения о консоли нового поколения PlayStation 5 в одноименном блоге. В рубрике «вопросы и ответы», ведущий продюсер SIE Content Communications Сид Шуман, ответил на самые востребованные вопросы о новой «плойке». В первую очередь была уточнена цена консоли, для РФ она оказалась на уровне 46 990 рублей (версия с оптическим приводом) и 37999 без него. Комплект поставки, на старте продаж, будет включать в себя следующие комплектующие:

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К наиболее важным подробностям относятся: с внешнего HDD можно будет играть в игры имеющие обратную совместимость; выход в интернет будет не доступен, поскольку браузера в PlayStation 5 попросту нет; к приставке возможно будет подключать беспроводную клавиатуру и мышь (по Bluetooth); на одной консоли можно будет иметь до 16 учетных записей; поддержка высокого разрешения 4K, с частотой 120 Гц (а вот 8К пока недоступно); новый контроллер DualSense потерял совместимость с консолью предыдущего поколения. 

Список с играми, которые будут доступны на старте продаж, постоянно пополняется. Сейчас известно, что их будет около 40, в их число входят: Devil May Cry 5 Special Edition, Watch Dogs Legion, Borderlands 3 и многие другие.

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Старт продаж намечен на 19.11.20, поэтому уже сейчас можно делать предзаказы для поклонников «плойки».

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