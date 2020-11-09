Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Грядут радостные новости для поклонников одной из лучших игр в жанре научной фантастики, преимущественно выпускавшиеся на консолях от Microsoft. Затянувшийся перенос улучшенной версии легендарной игры HALO 4 на персональный компьютер, наконец-то получила свой день релиза на 17.11.20. Начиная с этого дня, игру можно будет приобрести на онлайн-площадках Steam, а также Microsoft Store, в рамках собрания игр Halo: The Master Chief Collection. В новой версии игры была переработана графика, улучшен звук, а также внесены ряд изменений, соответствующих современным техническим требованиям.

В Halo 4 пользователи получат «полную комплектацию» игры, с сюжетной компанией, увлекательным мультиплеерным режимом с большим набором карт, а также возможность проходить специализированные миссии Spartan Ops, в кооперативе с другими людьми. Анонсирован ряд нововведений с технической стороны, это высокое разрешение 4К с частотой 60 кадр/сек, выбор угла обзора и множество других приятностей, которые однозначно порадуют фанатов серии.

анонсы и реклама Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Помимо HALO 4, в сборнике будут присутствовать еще несколько предыдущих игр, выходивших ранее на Xbox во вселенной HALO.