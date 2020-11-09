Объявлена дата выхода HALO 4 на ПК
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Грядут радостные новости для поклонников одной из лучших игр в жанре научной фантастики, преимущественно выпускавшиеся на консолях от Microsoft. Затянувшийся перенос улучшенной версии легендарной игры HALO 4 на персональный компьютер, наконец-то получила свой день релиза на 17.11.20. Начиная с этого дня, игру можно будет приобрести на онлайн-площадках Steam, а также Microsoft Store, в рамках собрания игр Halo: The Master Chief Collection. В новой версии игры была переработана графика, улучшен звук, а также внесены ряд изменений, соответствующих современным техническим требованиям.
В Halo 4 пользователи получат «полную комплектацию» игры, с сюжетной компанией, увлекательным мультиплеерным режимом с большим набором карт, а также возможность проходить специализированные миссии Spartan Ops, в кооперативе с другими людьми. Анонсирован ряд нововведений с технической стороны, это высокое разрешение 4К с частотой 60 кадр/сек, выбор угла обзора и множество других приятностей, которые однозначно порадуют фанатов серии.
Помимо HALO 4, в сборнике будут присутствовать еще несколько предыдущих игр, выходивших ранее на Xbox во вселенной HALO.
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