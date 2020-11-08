Объявлены лидеры среди производителей смартфонов в РФ по итогам третьего квартала 2020
Сингапурская компания Canalys, работающая в сфере аналитики, опубликовала пятерку лидеров на российском рынке продаж смартфонов.
реклама
Подводя итоги ушедшего третьего квартала, был составлен список из лидирующих производителей смартфонов. Первенство удерживает южнокорейская компания Samsung, которая занимает чуть менее трети российского рынка, с ростом продаж своих «умных» телефонов на 3 процента. Серебро занимает известный производитель из Китая – Xiaomi, чей рост продаж увеличился практически вдвое, немного не дотянув до 100 процентов (99%). На третьем месте расположился еще один китайский бренд – Huawei, с падением темпа продаж на 15 процентов. Однако, это не помешало Huawei обойти своих купертиновских конкурентов из Apple, учитывая, что за третий квартал, рост продаж у американской компании вырос практически на четверть.
Завершает первую пятерку лидеров компания, которая еще год назад не была известна в России, а сейчас демонстрирует впечатляющие темпы роста продаж, на сумасшедшие 1179 процентов. Это компания Realme, как вы уже могли догадаться. Судя по всему, бюджетные и мощные смартфоны данного бренда, имеют отличную популярность у российского потребителя.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила