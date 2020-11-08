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Сингапурская компания Canalys, работающая в сфере аналитики, опубликовала пятерку лидеров на российском рынке продаж смартфонов.

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Подводя итоги ушедшего третьего квартала, был составлен список из лидирующих производителей смартфонов. Первенство удерживает южнокорейская компания Samsung, которая занимает чуть менее трети российского рынка, с ростом продаж своих «умных» телефонов на 3 процента. Серебро занимает известный производитель из Китая – Xiaomi, чей рост продаж увеличился практически вдвое, немного не дотянув до 100 процентов (99%). На третьем месте расположился еще один китайский бренд – Huawei, с падением темпа продаж на 15 процентов. Однако, это не помешало Huawei обойти своих купертиновских конкурентов из Apple, учитывая, что за третий квартал, рост продаж у американской компании вырос практически на четверть.

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Завершает первую пятерку лидеров компания, которая еще год назад не была известна в России, а сейчас демонстрирует впечатляющие темпы роста продаж, на сумасшедшие 1179 процентов. Это компания Realme, как вы уже могли догадаться. Судя по всему, бюджетные и мощные смартфоны данного бренда, имеют отличную популярность у российского потребителя.