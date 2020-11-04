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Российская социальная сеть «ВКонтакте» тестирует новые возможности разработанной нейросети, которая призвана бороться с оскорблениями, грубыми высказываниями, которые относятся к национальной принадлежности человека, его полу либо религиозному вероисповеданию и т. д.

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Администраторам сообществ будет дана возможность в течении сегодняшнего дня включить специальный фильтр в настройках, который будет отсеивать неприемлемые выражения со стороны пользователей. Сами же пользователи, смогут видеть рекомендации, которые будут направлены на отказ от грубых комментариев.

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В больших пабликах новая нейросеть будет способна удалять оставленные комментарии с угрозами лишения жизни человека. Администрации будут видны такие комменты и при желании, их можно будет восстановить либо отправить пользователя в «вечный бан».

Используя прошлогодний опыт запуска такой функции, «ВКонтакте» определила, что количество грубого поведения сократилась практически на треть. Эксперимент показывает свою фактическую эффективность, так что можно ждать введения такой функции на постоянной основе в ближайшее время.