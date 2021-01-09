Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На краудфандинговой площадке Xiaomi от суббренда Viomi появилось очень интересное устройство. Недавно от имени компании в китайских маркетплейсах появилась компактная и, что самая главное, автономная посудомоечная машина.

реклама

Самой главной особенностью новинки стала автономность. И нет, у неё нет встроенного аккумулятора, зато посудомоечную машину Xiaomi Viomi не обязательно подключать к водопроводу. Она имеет специальное отверстие в верхней части корпуса, в которое необходимо заливать воду. Также устройство имеет возможность подключаться к смартфону для регулировки режимов мойки через универсальное фирменное приложение для умного дома Mi Home.

анонсы и реклама RTX 3070 - цены пошли вниз Еще одна 3070 с большой скидкой Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Порадовали и компактные размеры посудомоечной машины. Она настольно небольшая, что может поместиться практически на любом столе. А самое главное её можно брать с собой на дачу или в другие места, где имеются проблемы с водопроводом. Несмотря на небольшие размеры машинка вмещает в себя несколько комплектов посуды. Также внутри установлен ультрафиолетовый излучатель, который предназначен для стерилизации столовых принадлежностей. Как думаете, приживётся ли такая посудомоечная машинка на российском рынке? Пишите об этом в комментариях.

реклама



