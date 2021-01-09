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Посудомойка без необходимости подключения к водопроводу представлена суббрендом Xiaomi Viomi

У суббренда Xiaomi Viomi появилась новая компактная посудомоечная машина
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На краудфандинговой площадке Xiaomi от суббренда Viomi появилось очень интересное устройство. Недавно от имени компании в китайских маркетплейсах появилась компактная и, что самая главное, автономная посудомоечная машина.

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Самой главной особенностью новинки стала автономность. И нет, у неё нет встроенного аккумулятора, зато посудомоечную машину Xiaomi Viomi не обязательно подключать к водопроводу. Она имеет специальное отверстие в верхней части корпуса, в которое необходимо заливать воду. Также устройство  имеет возможность подключаться к смартфону для регулировки режимов мойки через универсальное фирменное приложение для умного дома Mi Home.

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Порадовали и компактные размеры посудомоечной машины. Она настольно небольшая, что может поместиться практически на любом столе. А самое главное её можно брать с собой на дачу или в другие места, где имеются проблемы с водопроводом. Несмотря на небольшие размеры машинка вмещает в себя несколько комплектов посуды. Также внутри установлен ультрафиолетовый излучатель, который предназначен для стерилизации столовых принадлежностей. Как думаете, приживётся ли такая посудомоечная машинка на российском рынке? Пишите об этом в комментариях.

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Inqizitor
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Можно хоть какую-то ссылку дать в таком случае? Я про такое отродясь не слышал, 16+8 работают в одноканале, хотя 2 планки, но Dual-channel отключается же. https://qna.habr.com/q/229557
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Renegade1979
04:25
Блин, что это такое я вижу? Соснольный грофон 2013 года нагибает карты в три 8-пина, на них играются в вульгарный 1080р и там всего 42 fps?! Эти канадские мудаки над нами издеваются?!!
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Сергей Григорьев
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А разве что то не так? Я вообще не вижу, что бы кто то ненормальный брал rx6xxx.
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Сергей Григорьев
04:19
Ага, даст она... Потом догонит и ещё раз даст. Выдохлись, не на чем им чипы делать в большем объеме
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Mikhail Shturmanov
04:16
где вам только такой бред внушают? но в целом за минутку юмора, спасибо.
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p-4
04:16
Сколько по шине берет?
Посудомойка без необходимости подключения к водопроводу представлена суббрендом Xiaomi Viomi
Сергей Григорьев
04:15
Ну ты насмешил. Нормальный такой выход предложил. Да ну в йух такие покупки. В такое время лучше отложить эти апгрейды. Нефиг кормить спекулянтов
Продажи видеокарт AMD Radeon упали на 50% – доступных предложений нет, а рынок захватила NVIDIA
Сергей Григорьев
04:10
Не нужно про Амд только смешить. Какие то там планы, представят они что то. Ага, среднюю карту rx6700 за 80тр. Всё, нет то больше АМД на рынке видеокарт, сдохли.
Продажи видеокарт AMD Radeon упали на 50% – доступных предложений нет, а рынок захватила NVIDIA
Listoman
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Если под "вылизывают" ты подразумеваешь урезание разрешения, графона и дропы фпс до 15 кадров, то я с тобой полностью согласен) А зачем себя ограничивать убогой 7850, это пк, тут ты можешь поставить с...
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Bone Blass
04:03
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