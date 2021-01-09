Посудомойка без необходимости подключения к водопроводу представлена суббрендом Xiaomi Viomi
На краудфандинговой площадке Xiaomi от суббренда Viomi появилось очень интересное устройство. Недавно от имени компании в китайских маркетплейсах появилась компактная и, что самая главное, автономная посудомоечная машина.
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Самой главной особенностью новинки стала автономность. И нет, у неё нет встроенного аккумулятора, зато посудомоечную машину Xiaomi Viomi не обязательно подключать к водопроводу. Она имеет специальное отверстие в верхней части корпуса, в которое необходимо заливать воду. Также устройство имеет возможность подключаться к смартфону для регулировки режимов мойки через универсальное фирменное приложение для умного дома Mi Home.
Порадовали и компактные размеры посудомоечной машины. Она настольно небольшая, что может поместиться практически на любом столе. А самое главное её можно брать с собой на дачу или в другие места, где имеются проблемы с водопроводом. Несмотря на небольшие размеры машинка вмещает в себя несколько комплектов посуды. Также внутри установлен ультрафиолетовый излучатель, который предназначен для стерилизации столовых принадлежностей. Как думаете, приживётся ли такая посудомоечная машинка на российском рынке? Пишите об этом в комментариях.
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