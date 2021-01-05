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Ford представила прототип спорткара Fordzolla P1 с крышей из стекла

Недавно компания Ford представила свой новый концепт кар
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Буквально на днях стало известно, что компания Ford воплотила в жизнь новый технологичный спорткар Team Fordzilla P1. До этого в рамках компании Ford проходил конкурс на самый лучший концепт кар. Основой разработки стал эскиз дизайнера Артура Ариньё, за который проголосовало большее количество человек. Что примечательно, за лучший образец спорткара голосовали в Twiitter-е. Прототип воспроизвели за 7 недель из-за сложностей и конструктивных особенностей.

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Машина выполнена в каплевидном стиле, чтобы максимально соответствовать высоким аэродинамическим характеристикам. Крыша автомобиля полностью сделана из стекла, а место для пилота напоминает прозрачную капсулу. Задние колёса спорткара почти закрыты. Имеется несколько аэродинамических деталей на кузове спорткара. Прототип Team Fordzilla P1 получился длиной 4761 миллиметр, шириной 2000 миллиметров и высотой 895 миллиметров. По словам дизайнера Артура Ариньё, он вдохновлялся спорткаром, который уже давно находится в серийном производстве, а именно Ford-ом GT. Как скоро прототип появится на тестовой трассе, пока неизвестно. 

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