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TechnoReview
Moonbix - тапалка от Binance, которая может раздать жирный дроп
Буквально вчера стартовала тапалка от самой ликвидной биржи Binance. Собираем монетки в числе первых.

Всем привет. Буквально вчера стартовала тапалка Moonbix от самой ликвидной биржи Binance. Тапалка называется Moonbix и мы обязательно должны быть в числе первых, кто зайдет в нее и получит больше всего очков. Кто на самом старте зашел в Blum и фармил их поинты, сейчас в шоколаде. Упускать возможность с Moonbix точно не стоит, тем более что требуется всего пару минут нашего времени в день, а при переходе по ссылке нам сразу же дают 1000 поинтов.

Итак, как уже можно было понять, сейчас все серьезные сервисы запускают свои miniApp приложения в Telegram. Оно и не удивительно, ведь мессенджер имеет почти 1 млрд пользователей в месяц. Биржа Binance не стала исключением и запустила свою нелинейную, но многим знакомую игру. 

Для того чтобы получить дроп переходим в miniApp Telegram и получаем первые 1000 монет. Далее нажимаем "Играть в игру". В игре нам необходимо цеплять клешнями шаттла планеты-монеты с логотипом Binance и получать за них поинты. Чем больше планета, тем больше поинтов мы получаем. За маленькую мы получаем 10 поинтов, за среднюю 25 поинтов и за большую 50 поинтов. Если случайно зацепить метеорит, то поинты вычитаются в таком же соотношении. Размер планеты или метеорита также влияет на скорость её поднятия. На каждую игру отводится всего 45 секунда. Изначально даётся 6 попыток. Новые попытки появляются каждые 10 минут, но не больше 6. То есть, все попытки восстанавливаются за час. При этом, в игру можно заходить хоть каждые 10 минут и собирать поинты, используя попытку. Одним словом, ничего сложного. Скриптов на эту игру пока нет, и из-за ее нелинейной механики они вряд ли появятся, так что все находятся почти в равных условиях. 


Чтобы получить больше поинтов, нужно выполнить простые социальные задания, а также подключить свой аккаунт Binance. За это задание дают целых 10 000 поинтов. Для его выполнения просто переходим по ссылке из приложения и нас перебрасывает на биржу, где мы подключаем свой Telegram аккаунт. 


Сама игра была слита за несколько часов до официального релиза, о чем Binance написали в своем Telegram канале. Несмотря на это представленное miniApp, приложение еще мало где упоминается, поэтому конкуренции почти нет. Можно легко подняться в списке лидеров. Напомню, что ранние пользователи Blum собрали уже несколько миллионов и даже десятков миллионов поинтов, которые будут конвертированы 1 к 3 в настоящие токены проекта. Если токен будет стоит в районе рубля, что более чем реально, ребята с большим количеством поинтов станут миллионерами. Кстати, до сих пор не поздно собирать поинты Blum. Листинг запланирован на конец этого года, так что еще есть возможность получить 100-200$ с аккаунта. 

В случае с Moonbix все только начинается, и пока неизвестно, сколько продлится игра. Возможно дроп распределят очень быстро, а может игра будет длиться не один месяц. В любом случае, мы в первом вагоне и имеем преимущество собрать большое количество поинтов и выбиться в лидеры. У биржи Binance очень много ликвидности и денег. По сути это самая ликвидная криптовплютная биржа, так что дроп может быть очень жирным и превзойти все предыдущие дропы от miniApp в телеграм. Это всё, про что я хотел рассказать вам сегодня. Ну, а если вы хотите получать информацию из мира крипто быстрее, подписывайтесь на мой Telegram канал про заработок, там много всего интересного. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

#moonbix #moonbix инструкция #moonbix как играть #moonbix обзор #тапалка от binance
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Криптобиржа Binance выпустила собственную "тапалку" Moonbix на фоне популярности Hamster Kombat
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