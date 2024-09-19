Буквально вчера стартовала тапалка от самой ликвидной биржи Binance. Собираем монетки в числе первых.

Всем привет. Буквально вчера стартовала тапалка Moonbix от самой ликвидной биржи Binance. Тапалка называется Moonbix и мы обязательно должны быть в числе первых, кто зайдет в нее и получит больше всего очков. Кто на самом старте зашел в Blum и фармил их поинты, сейчас в шоколаде. Упускать возможность с Moonbix точно не стоит, тем более что требуется всего пару минут нашего времени в день, а при переходе по ссылке нам сразу же дают 1000 поинтов.

Итак, как уже можно было понять, сейчас все серьезные сервисы запускают свои miniApp приложения в Telegram. Оно и не удивительно, ведь мессенджер имеет почти 1 млрд пользователей в месяц. Биржа Binance не стала исключением и запустила свою нелинейную, но многим знакомую игру.

Для того чтобы получить дроп переходим в miniApp Telegram и получаем первые 1000 монет. Далее нажимаем "Играть в игру". В игре нам необходимо цеплять клешнями шаттла планеты-монеты с логотипом Binance и получать за них поинты. Чем больше планета, тем больше поинтов мы получаем. За маленькую мы получаем 10 поинтов, за среднюю 25 поинтов и за большую 50 поинтов. Если случайно зацепить метеорит, то поинты вычитаются в таком же соотношении. Размер планеты или метеорита также влияет на скорость её поднятия. На каждую игру отводится всего 45 секунда. Изначально даётся 6 попыток. Новые попытки появляются каждые 10 минут, но не больше 6. То есть, все попытки восстанавливаются за час. При этом, в игру можно заходить хоть каждые 10 минут и собирать поинты, используя попытку. Одним словом, ничего сложного. Скриптов на эту игру пока нет, и из-за ее нелинейной механики они вряд ли появятся, так что все находятся почти в равных условиях.





Чтобы получить больше поинтов, нужно выполнить простые социальные задания, а также подключить свой аккаунт Binance. За это задание дают целых 10 000 поинтов. Для его выполнения просто переходим по ссылке из приложения и нас перебрасывает на биржу, где мы подключаем свой Telegram аккаунт.





Сама игра была слита за несколько часов до официального релиза, о чем Binance написали в своем Telegram канале. Несмотря на это представленное miniApp, приложение еще мало где упоминается, поэтому конкуренции почти нет. Можно легко подняться в списке лидеров. Напомню, что ранние пользователи Blum собрали уже несколько миллионов и даже десятков миллионов поинтов, которые будут конвертированы 1 к 3 в настоящие токены проекта. Если токен будет стоит в районе рубля, что более чем реально, ребята с большим количеством поинтов станут миллионерами. Кстати, до сих пор не поздно собирать поинты Blum . Листинг запланирован на конец этого года, так что еще есть возможность получить 100-200$ с аккаунта.