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Solidigm выпустила SSD PCIe емкостью 61,44 ТБ и скоростью чтения до 7000 МБ/с
Solidigm выпустила твердотельный накопитель самой большой в мире емкости с интерфейсом PCIe

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Solidigm представила свои диски D5-P5336 емкостью до 61,44 ТБ и интерфейсом PCIe 4.0 x4, обеспечивающим скорость чтения до 7000 МБ/с. Устройство предназначено для приложений хранения данных со сверхвысокой плотностью, требующих интенсивного чтения, таких как вывод данных с помощью искусственного интеллекта и т.д. На данный момент семейство твердотельных накопителей D5-P5336 отличается исключительной емкостью и высокой производительностью.

«Современные рабочие нагрузки, такие как искусственный интеллект, и такие возможности, как 5G, быстро меняют ландшафт хранения данных», — сказал Грег Мэтсон, вице-президент по стратегическому планированию и маркетингу в Solidigm. «Компаниям требуется хранилище в большем количестве мест, которое является недорогим, способным эффективно хранить массивные наборы данных и получать доступ к данным на высокой скорости».

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Твердотельный накопитель Solidigm D5-P5336 основан на недорогой памяти 3D QLC NAND от SK Hynix, а также на запатентованной платформе, которая обеспечивает высокую производительность и очень хорошую надежность в дополнение к довольно экстремальной емкости. Solidigm заявляет, что его D5-P5336 обеспечивает скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с, скорость последовательной записи до 3300 МБ/с, а также скорость произвольного чтения/записи до 1,005 млн/38K 4K IOPS, что довольно хорошо, учитывая, что речь идет о дисках, которые могут хранить до 61,44 ТБ данных.

«D5-P5336 сочетает в себе все три плюса: стоимость, плотность и производительность, — сказал Мэтсон. «Экономичность 3D QLC бесспорна — представьте себе хранение в 6 раз больше данных, чем на жестких дисках, и в 2 раза больше данных, чем на твердотельных накопителях 3D TLC, и все это в одном и том же пространстве со скоростью 3D TLC.

Одной из отличительных особенностей Solidigm D5-P5336 является их ресурс (до 65 PBW для дисков максимальной емкости), который, как говорят, соответствует ресурсу 3D TLC NAND, используемой конкурирующими накопителями большой емкости, которые либо не могут сравниться с D5-P5336 с точки зрения производительности или емкости.

«В течение многих лет велись споры о долговечности и надежности твердотельных накопителей, в частности QLC, но Solidigm смогла положить конец этим спорам, выпустив D5-P5336», — отметил Эвери Фам, вице-президент по эксплуатации, VAST Data. «Любое количество приложений увидит заметные преимущества от этих дисков — от искусственного интеллекта и машинного обучения до объектного хранилища».

Solidigm предложит D5-P5336 в трех форм-факторах: U.2/U3 15 мм, E3.S 7,5 мм и E1.L 9,5 мм с емкостью от 7,68 ТБ до 61,44 ТБ. Однако только диски U.2/U.3 и E1.L имеют емкость 61,44 ТБ.

В наши дни такие большие твердотельные накопители обычно имеют интерфейс SATA, поскольку большинство из них предназначены для замены жестких дисков в областях, которые не требуют экстремальной производительности, а просто увеличивают плотность хранения. Но такие области, как развертывание ИИ, предъявляют очень специфические требования к плотности хранения (как можно выше) и производительности (как можно быстрее), и производители твердотельных накопителей должны предложить здесь что-то новое. Судя по всему, Solidigm смогла опередить своих конкурентов, выпустив диск емкостью 61,44 ТБ для этих новых областей.

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Источник: tomshardware.com
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