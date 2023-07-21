Первые летательные аппараты будут готовы уже к 2026 году

Бразильская авиационная компания Embraer и ее дочерняя компания Eve заявили в четверг, что построят завод недалеко от Сан-Паулу для производства летающих такси, первые из которых будут готовы уже к 2026 году.

Завод по производству «электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой» или eVTOL будет построен в городе Таубате в штате Сан-Паулу. Об этом компании объявили в связи со 150-летием со дня рождения бразильского пионера авиации Альберто Сантоса Дюмона.

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Таубате — город с населением около 310 000 человек, расположенный примерно в 140 километрах от Сан-Паулу, экономической столицы Бразилии. Сан-Паулу, мегаполис с населением 11,5 миллионов человек и огромными пробками на дорогах, имеет самый большой парк вертолетов в мире.

Как сообщили AFP источники в компании, первые полеты на аэротакси, которые напоминают небольшие вертолеты, будут стоить от 50 до 100 долларов на человека за поездку. Каждый eVTOL может перевозить от четырех до шести пассажиров.

Аппараты будут полностью электрическими, что позволит путешествовать без вредных выбросов. В начальных полетах будет пилот, но позже планируется запуск беспилотных транспортных средств.

Embraer заявила, что уже получила заказы на 2850 eVTOL на сумму около 1,5 миллиарда долларов от 28 клиентов в нескольких странах, включая операторов вертолетов, авиакомпании и платформы для обмена полетами.

Котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже компания Eve Air Mobility, которая еще не отчиталась о прибыли, зафиксировала чистый убыток в размере 25 миллионов долларов в первом квартале 2023 года, в частности, из-за расходов, связанных с исследованиями и разработками eVTOL.