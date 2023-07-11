Его можно будет применять в роботехнике, медицине и т.д.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Представьте себе переносной пластырь, который отслеживает ваши жизненные показатели посредством изменения цвета дисплея, или транспортировочные этикетки, которые загораются, указывая на изменение температуры или стерильность продуктов питания.

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Это одно из возможных применений нового гибкого дисплея, созданного исследователями UBC и недавно анонсированного в ACS Applied Materials & Interfaces.

«Это устройство способно к быстрому обратимому изменению цвета в режиме реального времени», — говорит исследователь Клэр Престон, которая разработала устройство в рамках своей магистерской программы по электротехнике и вычислительной технике в Университете Британской Колумбии. «Он может растягиваться до 30 процентов без потери производительности. В нем используется технология изменения цвета, которую можно использовать для визуального контроля. И он относительно дешев в производстве».

Предыдущие попытки создания растягиваемых дисплеев включали сложные конструкции и материалы, что ограничивало их растяжимость и оптическое качество. В этом новом исследовании ученые опирались на электрохромные дисплеи, способные обратимо менять цвет при низком энергопотреблении, чтобы преодолеть эти ограничения.

«Мы использовали PEDOT:PSS, электрохромный материал, состоящий из проводящего полимера в сочетании с ионной жидкостью, в результате чего получился растяжимый электрод, который действует как электрохромный элемент и слой хранения ионов. Это упрощает архитектуру устройства и устраняет необходимость в отдельном растяжимом проводнике», — говорит г-жа Престон.

Дисплей прозрачный и на ощупь напоминает жесткую резиновую ленту. Чтобы поддерживать тонкие слои PEDOT и позволить им удлиняться, не ломаясь, команда добавила твердый полимерный электролит и растяжимый герметизирующий материал, называемый стирол-этилен-бутилен-стирол (SEBS).

«Потенциальные возможности использования этого растягивающегося дисплея значительны. Его можно интегрировать в носимые устройства для биометрического мониторинга, обеспечивая визуальную обратную связь в режиме реального времени с жизненно важными показателями. Дисплеи также можно использовать в роботизированной коже, позволяя роботам отображать информацию и взаимодействовать более интуитивно понятно с людьми», — отметил старший автор доктор Джон Мэдден, профессор электротехники и вычислительной техники, который руководил работой.

Кроме того, низкое энергопотребление и экономичность этой технологии делают ее привлекательной для использования в одноразовых приложениях, таких как индикаторные пластыри для медицинских целей или интеллектуальные этикетки для упаковки особо важных грузов. Его также можно использовать для активного изменения цвета курток, головных уборов и других предметов одежды.

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«Несмотря на то, что для интеграции этого устройства в повседневные предметы требуется дополнительная работа, этот прорыв приближает нас на один шаг к будущему, в котором гибкие и растягиваемые дисплеи станут обычной частью нашей повседневной жизни», — добавил доктор Мэдден.