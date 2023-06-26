Новые линейки мини-ПК предназначены для различных сегментов рынка

ASRock недавно объявила о своем стратегическом партнерстве с TOPFEEL для производства нескольких линеек мини-ПК для различных сегментов рынка. Результатом этого сотрудничества стало создание шести новых линеек устройств, состоящих из DeskMix, DeskMff, DeskNAS, DeskMic, DeskAIO и DeskMax.

реклама

Компания Topfeel, основанная в 2014 году, специализируется на исследованиях и разработках, а также на производстве встраиваемых решений, рабочих станций, серверов и контроллеров. До партнерства с ASRock, Topfeel также сотрудничала с Gigabyte для работы над промышленными системами QBiX.

Серии DeskMix и DeskMax предназначены для пользователей рабочих станций, тогда как DeskMic и DeskMff предназначены для обычных потребителей. С другой стороны, DeskAIO и DeskNAS явно нацелены на HCI (взаимодействие человека с компьютером) и NAS (сетевое хранилище) соответственно. Новые мини-ПК доступны с процессорами Intel и AMD. Они поставляются в базовой конфигурации и в базовой комплектации, поэтому потребители могут настраивать устройства в соответствии со своими конкретными потребностями.

DeskMix оснащен чипсетом Intel H610 и поддерживает процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения и Raptor Lake 13-го поколения. Он имеет два стандартных слота памяти DIMM для модулей памяти DDR4-3200 и один интерфейс M.2, работающий на PCIe 3.0 x1. Устройство включает в себя место для двух 2,5-дюймовых дисков и полноразмерной дискретной видеокарты с одним слотом. DeskMix поставляется с блоком питания 1U Flex мощностью 250 Вт и поддерживает радиаторы с воздушным охлаждением с максимальной высотой 40 мм.

DeskMax же имеет другой уровень производительности. Потребители могут выбирать между чипсетом AMD A620 или Intel B660. Первый поддерживает процессоры AMD Ryzen серий 3000, 4000 и 5000, а второй поддерживает чипы Intel Alder Lake и Raptor Lake. Обе модели оснащены двумя слотами DIMM для модулей памяти DDR5-5600.

Вместимость хранилища существенно различается. DeskMax A620 поддерживает более быстрое хранилище M.2, предлагая один слот PCIe 4.0 x4, один слот PCIe 3.0 x2 и один слот PCIe x2. В нем всего два 2,5-дюймовых диска. DeskMax B660, напротив, имеет только один слот M.2 PCIe 4.0 x4, но поддерживает четыре 2,5-дюймовых диска. Независимо от чипсета, в DeskMax достаточно места для одной дискретной видеокарты, что соответствует полноразмерному дизайну с двумя слотами. Из-за разницы в размерах корпуса модель A620 поддерживает видеокарты размером до 240 мм, тогда как модель B660 более вместительна и поддерживает видеокарты до 310 мм.

DeskMax использует блоки питания с форм-фактором SFX и поддерживает WiFi 6 в версии A620 и WiFi 5 в версии B660. Bluetooth присутствует на обеих версиях. Что касается воздушного охлаждения, в DeskMax есть место для кулеров высотой до 55 мм. Однако количество USB-портов практически одинаково на обеих моделях.

DeskMic и DeskMff — самые маленькие устройства из новой линейки мини-ПК ASRock. Их технические характеристики также довольно схожи. Чипсет AMD X300 позволяет использовать процессоры AMD Ryzen серий 3000, 4000 и 5000, а Intel H610 —процессоры Alder Lake и Raptor Lake. В отличие от других мини-ПК, DeskMic и DeskMff имеют слоты SODIMM вместо обычных вариантов DIMM.

DeskMic и DeskMff имеют два слота SODIMM для модулей памяти DDR4-3200. Модель X300 имеет один слот M.2 PCIe 3.0 x4 и один 2,5-дюймовый отсек, а модели H610 оснащены слотом M.2 PCIe 5.0 x4 и таким же 2,5-дюймовым отсеком. В случае с DeskMic H610 потребители могут модифицировать корпус для размещения двух 2,5-дюймовых накопителей. Учитывая их целевую аудиторию, ни DeskMic, ни DeskMff не поддерживают дискретные видеокарты.

Что касается функций, обе серии используют блок питания DC 5525 мощностью 120 Вт и имеют возможность подключения по Wi-Fi 6 и Bluetooth. Однако DeskMff может вмещать воздушные кулеры ЦП только с максимальной высотой 33 мм, а DeskMic – 55 мм. Что касается портов USB, то у DeskMic их на два больше, чем у DeskMff.

Стоимость DeskMax A620 в базовой версии начинается от 205 долларов. Версия с B660 дороже на 14 долларов. Что касается других моделей, то DeskMix продается по цене от 195 долларов, а DeskMff X300 и H610 —от 153 и 167 долларов соответственно. Наконец, стартовая цена DeskMic X300 составляет 167 долларов, но версия Intel H610 доступна только с процессором Core i5-13400, что повышает цену до 400 долларов.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

На момент написания статьи DeskNAS и DeskAIO пока недоступны для покупки. Кроме того, неясно, выпустит ли ASRock новые мини-ПК за пределами китайского рынка.