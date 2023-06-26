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ASRock совместно с TOPFEEL выпустит 6 линеек мини-ПК
Новые линейки мини-ПК предназначены для различных сегментов рынка
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ASRock недавно объявила о своем стратегическом партнерстве с TOPFEEL для производства нескольких линеек мини-ПК для различных сегментов рынка. Результатом этого сотрудничества стало создание шести новых линеек устройств, состоящих из DeskMix, DeskMff, DeskNAS, DeskMic, DeskAIO и DeskMax.

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Компания Topfeel, основанная в 2014 году, специализируется на исследованиях и разработках, а также на производстве встраиваемых решений, рабочих станций, серверов и контроллеров. До партнерства с ASRock, Topfeel также сотрудничала с Gigabyte для работы над промышленными системами QBiX.

Серии DeskMix и DeskMax предназначены для пользователей рабочих станций, тогда как DeskMic и DeskMff предназначены для обычных потребителей. С другой стороны, DeskAIO и DeskNAS явно нацелены на HCI (взаимодействие человека с компьютером) и NAS (сетевое хранилище) соответственно. Новые мини-ПК доступны с процессорами Intel и AMD. Они поставляются в базовой конфигурации и в базовой комплектации, поэтому потребители могут настраивать устройства в соответствии со своими конкретными потребностями.

DeskMix оснащен чипсетом Intel H610 и поддерживает процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения и Raptor Lake 13-го поколения. Он имеет два стандартных слота памяти DIMM для модулей памяти DDR4-3200 и один интерфейс M.2, работающий на PCIe 3.0 x1. Устройство включает в себя место для двух 2,5-дюймовых дисков и полноразмерной дискретной видеокарты с одним слотом. DeskMix поставляется с блоком питания 1U Flex мощностью 250 Вт и поддерживает радиаторы с воздушным охлаждением с максимальной высотой 40 мм.

DeskMax же имеет другой уровень производительности. Потребители могут выбирать между чипсетом AMD A620 или Intel B660. Первый поддерживает процессоры AMD Ryzen серий 3000, 4000 и 5000, а второй поддерживает чипы Intel Alder Lake и Raptor Lake. Обе модели оснащены двумя слотами DIMM для модулей памяти DDR5-5600. 

Вместимость хранилища существенно различается. DeskMax A620 поддерживает более быстрое хранилище M.2, предлагая один слот PCIe 4.0 x4, один слот PCIe 3.0 x2 и один слот PCIe x2. В нем всего два 2,5-дюймовых диска. DeskMax B660, напротив, имеет только один слот M.2 PCIe 4.0 x4, но поддерживает четыре 2,5-дюймовых диска. Независимо от чипсета, в DeskMax достаточно места для одной дискретной видеокарты, что соответствует полноразмерному дизайну с двумя слотами. Из-за разницы в размерах корпуса модель A620 поддерживает видеокарты размером до 240 мм, тогда как модель B660 более вместительна и поддерживает видеокарты до 310 мм.

DeskMax использует блоки питания с форм-фактором SFX и поддерживает WiFi 6 в версии A620 и WiFi 5 в версии B660. Bluetooth присутствует на обеих версиях. Что касается воздушного охлаждения, в DeskMax есть место для кулеров высотой до 55 мм. Однако количество USB-портов практически одинаково на обеих моделях.

DeskMic и DeskMff — самые маленькие устройства из новой линейки мини-ПК ASRock. Их технические характеристики также довольно схожи. Чипсет AMD X300 позволяет использовать процессоры AMD Ryzen серий 3000, 4000 и 5000, а Intel H610 —процессоры Alder Lake и Raptor Lake. В отличие от других мини-ПК, DeskMic и DeskMff имеют слоты SODIMM вместо обычных вариантов DIMM.

DeskMic и DeskMff имеют два слота SODIMM для модулей памяти DDR4-3200. Модель X300 имеет один слот M.2 PCIe 3.0 x4 и один 2,5-дюймовый отсек, а модели H610 оснащены слотом M.2 PCIe 5.0 x4 и таким же 2,5-дюймовым отсеком. В случае с DeskMic H610 потребители могут модифицировать корпус для размещения двух 2,5-дюймовых накопителей. Учитывая их целевую аудиторию, ни DeskMic, ни DeskMff не поддерживают дискретные видеокарты.

Что касается функций, обе серии используют блок питания DC 5525 мощностью 120 Вт и имеют возможность подключения по Wi-Fi 6 и Bluetooth. Однако DeskMff может вмещать воздушные кулеры ЦП только с максимальной высотой 33 мм, а DeskMic – 55 мм. Что касается портов USB, то у DeskMic их на два больше, чем у DeskMff.

Стоимость DeskMax A620 в базовой версии начинается от 205 долларов. Версия с B660 дороже на 14 долларов. Что касается других моделей, то DeskMix продается по цене от 195 долларов, а DeskMff X300 и H610 —от 153 и 167 долларов соответственно. Наконец, стартовая цена DeskMic X300 составляет 167 долларов, но версия Intel H610 доступна только с процессором Core i5-13400, что повышает цену до 400 долларов.

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На момент написания статьи DeskNAS и DeskAIO пока недоступны для покупки. Кроме того, неясно, выпустит ли ASRock новые мини-ПК за пределами китайского рынка.

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Источник: tomshardware.com
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