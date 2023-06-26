Австралия планирует штрафовать технологических гигантов за распространение в их соцсетях ложной информации

Технологические гиганты могут быть оштрафованы на миллиарды долларов за неспособность бороться с дезинформацией в соответствии с предложенными австралийскими законами, которые, как заявил в понедельник наблюдательный орган, введут «обязательные» стандарты в малорегулируемый сектор.

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В соответствии с предлагаемым законом владельцам таких платформ, как Facebook, Google, Twitter, TikTok и сервисов подкастинга, грозят штрафы в размере до пяти процентов от годового мирового оборота — одни из самых высоких в мире.

Австралийскому управлению по коммуникациям и СМИ будет предоставлен ряд полномочий, чтобы заставить компании предотвращать распространение дезинформации и предотвращать ее монетизацию.

«Закон, если он будет принят, предоставит ACMA ряд новых полномочий для получения информации с цифровых платформ, регистрации и обеспечения соблюдения обязательных отраслевых кодексов, а также для разработки отраслевых стандартов», — сказал представитель AFP.

Орган сможет наказывать платформы за то, что они не отслеживают и не борются с намеренно «ложным, вводящим в заблуждение» контентом, который может нанести серьезный вред.

Нормы будут повторять закон, который, как ожидается, вступит в силу в Европейском союзе, где технологическим гигантам могут грозить штрафы до шести процентов от годового оборота и прямой запрет на работу внутри блока.

Австралия также была в авангарде усилий по регулированию цифровых платформ, что побуждало технологические фирмы угрожать уйти с австралийского рынка, однако они так и не делали этого.

Предлагаемый законопроект направлен на усиление действующего добровольного Австралийского кодекса практики по дезинформации, который был принят в 2021 году, но имел лишь ограниченное влияние.

Запланированные законы были обнародованы в воскресенье и появились на фоне всплеска дезинформации в Австралии о референдуме о правах коренных народов в конце этого года. Среди австралийцев проведут голосование, должна ли конституция признавать аборигенов и жителей островов Торресова пролива и следует ли создать консультативный орган коренных народов для рассмотрения предлагаемого законодательства.

Австралийская избирательная комиссия заявила, что стала свидетелем роста дезинформации и злоупотреблений в Интернете о процессе референдума. Комиссар по выборам Том Роджерс заявил в четверг местным СМИ, что тон онлайн-комментариев стал «агрессивным».

Правительство утверждает, что борьба с дезинформацией необходима для обеспечения безопасности австралийцев в Интернете и защиты демократии в стране.

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«Заблуждение и дезинформация сеют разногласия внутри сообщества, подрывают доверие и могут угрожать общественному здоровью и безопасности», — заявила в воскресенье министр связи Мишель Роуленд. У заинтересованных сторон есть время до августа, чтобы высказать свое мнение о законе.