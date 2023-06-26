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Автоконкуренты Tesla переходят на зарядные устройства Tesla EV
Производители электромобилей заключают партнерские соглашения с Tesla
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Сеть зарядных станций Tesla уже давно радует любителей электромобилей. Однако зарядные станции Илона Маска теперь популярны и среди других автомобильных компаний.

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Ford первым объявила о партнерстве с Маском в конце мая, за ним в начале этого месяца последовала General Motors. Во вторник компания по производству электромобилей Rivian присоединилась к этой инициативе, заявив, что с нетерпением ожидает «новых способов ускорения внедрения электромобилей».

В рамках партнерских отношений Маск согласился позволить потребителям автомобилей конкурирующих брендов пользоваться его сетью станций.

Выступая вместе с Маском в Twitter Spaces, исполнительный директор GM Мэри Барра сказала, что она «действительно взволнована» почти удвоением объема зарядных устройств, доступных владельцам автомобилей GM, добавив, что она надеется, что система Tesla, известная как Североамериканский стандарт зарядки (NACS), может стать единым стандартом для континента, что «обеспечило бы более массовое внедрение».

Рост сети Tesla отражает репутацию системы за надежность, а также медленное расширение конкурирующих вариантов зарядки электромобилей на фоне проблем с цепочкой поставок и масштабного развертывания гигантской федеральной программы.

Сотрудничество с детройтскими автогигантами было расценено как новый удачный ход Маска, способствовавший примерно 40-процентному росту акций Tesla с момента заявления Ford от 25 мая.

Тем не менее многие эксперты по электромобилям говорят, что преждевременно объявлять NACS победителем. «Возможно, мы движемся в этом направлении, но пока еще слишком рано говорить о победе Tesla и NACS», – сказал отраслевой консультант Лорен Макдональд, который считает, что краткосрочная эволюция рынка может быть сродни разделению смартфонов между Apple и Android с двумя ведущими стандартами.

Эксперты по электромобилям отмечают, что другие автопроизводители с амбициозными программами электромобилей в США, такие, как Volkswagen и Hyundai, продолжают отдавать предпочтение конкурирующему стандарту, известному как комбинированная система зарядки (CCS).

«В конечном счете у нас будет единый стандарт, но сколько времени это займет, еще предстоит выяснить», – сказал Джон Айхбергер, исполнительный директор Института транспортной энергетики.

Айхбергер сказал, что система зарядки, в которой доминирует Маск, может вызвать антимонопольные опасения, добавив, что пока не ясно, как далеко генеральный директор Tesla зайдет в распространении технологии, которая до недавнего времени была частной.

«Если мы собираемся стремиться к одному источнику зарядки по умолчанию, то это должна быть технология с открытым исходным кодом», – сказал Айхбергер.

Проблемы в цепочке поставок

До недавнего времени многие в отрасли предполагали, что CCS может стать национальным стандартом, отчасти потому, что он явно требуется в качестве соединителя для использования в новой федеральной программе.

Инициатива, Национальная программа по инфраструктуре электромобилей (NEVI), которая была учреждена в соответствии с законопроектом об инфраструктуре 2021 года, подписанным президентом Джо Байденом, предусматривает выделение государствам средств в размере 5 миллиардов долларов на строительство сети зарядных станций электромобилей.

В феврале Белый дом обнародовал соглашение с Маском, в соответствии с которым Tesla согласилась сделать по меньшей мере 7500 зарядных устройств по всей стране доступными для электромобилей, отличных от Tesla, к концу 2024 года, что позволяет Tesla потенциально претендовать на получение средств NEVI.

Не было никаких указаний на то, что Белый дом изменит свою политику, но штаты пересматривают ее реализацию в свете последних событий в отрасли. Техас планирует потребовать, чтобы каждый порт зарядки имел разъемы CCS и NACS, сообщил агентству AFP в пятницу представитель Министерства транспорта Техаса.

В январском прогнозе S & P Global на 2023 год был сделан вывод о том, что система зарядки в США «недостаточно надежна, чтобы поддерживать растущий рынок электромобилей», в котором говорится, что количество зарядных устройств для электромобилей в стране должно увеличиться в четыре раза в период с 2022 по 2025 год.

«Количество зарядных устройств для электромобилей растет, но очень медленно по сравнению с количеством автомобилей, поступающих на рынок», – сказал Бертран Ракото, руководитель глобальной автомобильной практики консалтинговой компании Ducker Carlisle.

Отраслевые эксперты назвали ряд причин медленных темпов внедрения, включая нехватку ключевых материалов в цепочке поставок; трудности при заключении контрактов на доступную электроэнергию с коммунальными службами; и задержки с NEVI из-за неопределенности в отношении федеральных руководящих принципов или трудностей в штатах, которые не имеют опыта в разрешении зарядных устройств для электромобилей.

Представитель Министерства энергетики заявил, что агентство усердно работает над тем, чтобы поддержать программу, и перечислил семь юрисдикций, которые опубликовали запросы на предложения.

Но Макдональд, который внимательно следит за программами, сказал, что пока ни один штат не заключил контракты на производство зарядных устройств для электромобилей. Он не ожидает, что большинство зарядных устройств будут изготовлены к 2025 году.

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Большое внимание в отрасли уделялось необходимости создания быстрых зарядных устройств для решения проблемы водителей оказаться в затруднительном положении без доступа к зарядным мощностям. Но Макдональд считает, что эта проблема явно переоценена.

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Источник: techxplore.com
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