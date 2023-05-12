Финал турнира по Valorant сопровождался угрозами из-за скандала с читерством

Финал киберспортивных игр в Юго-Восточной Азии сопровождался обвинениями в мошенничестве, которые привели к тому, что в четверг золотая медаль была поделена между двумя странами. Сингапур и Индонезия были совместно награждены золотом, но вместо того, чтобы радоваться победе, некоторые игроки сообщили о получении онлайн-угроз.

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Спор возник во время финала турнира по шутеру от первого лица Valorant в столице Камбоджи Пномпене в среду. Игроки сборной Индонезии пожаловались официальным лицам на то, что их соперники использовали внутриигровую камеру, которая позволяла им отслеживать перемещения игроков, заявив, что это запрещено правилами.

Сингапур оспаривал, что данная тактика запрещена. Это привело к тому, что игроки и официальные лица спорили о правилах до самого утра. Сингапурский игрок Тидус Гох написал в Twitter, что они играли по правилам, которые были доведены до них. Он и его товарищ по команде Маркус «nephh» Тан сообщили о получении угроз в Интернете в связи с этой ситуацией.

Было согласовано повторное проведение финала в четверг утром со штрафом в очках для Сингапура. Однако, когда турнир, казалось, наконец будет возобновлен, Индонезия сообщила, что они проиграют матч, заявив, что это несправедливо, поскольку правила не были разъяснены.

В конце концов Федерация игр Юго-Восточной Азии постановила, что золотая медаль будет разделена. «Многое из этого произошло из-за большого недопонимания», – сказал AFP главный тренер сборной Индонезии Йоханнес Паралоан Сиагян. «Мы ничего не имеем против наших оппонентов», – добавил он.

«Более того, мы чувствовали, что организация этого мероприятия не обеспечивает справедливых и сбалансированных игровых условий».

Объясняя совместное золото, тренер сказал, что, по его мнению, на Играх в Юго-Восточной Азии было выбрано решение, «которое вызывало наименьшее количество проблем с обеих сторон».

Когда были разыграны медали — наряду с совместными бронзовыми медалями Филиппин и Вьетнама — сингапурцев не было на пьедестале почета, они улетели домой.

Представитель Национального олимпийского совета Сингапура заявил, что он принял это решение и поздравил Индонезию с совместной победой. «Мы рады завоевать первую золотую медаль Сингапура в киберспорте», – говорится в сообщении.

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Френгки Онг, генеральный секретарь Федерации киберспорта Индонезии, сказал: «Мы приняли решение о совместном золоте, учитывая наше обязательство уважать братство между странами, которое SEA Games решительно поддерживает».