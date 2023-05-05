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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Nvidia RTX 4060 Ti 8 ГБ будет иметь 128-битную шину
Четыре российских листинга подтвердили характеристики памяти Nvidia GeForce RTX 4060 Ti
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Согласно сообщению @momomo_us, четыре российских листинга подтвердили характеристики будущей видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, включая неутешительный объем памяти 8 ГБ. В листинге представлены четыре модели видеокарт от Palit с подробным описанием конфигурации памяти и выходов для подключения дисплея.

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Перечисленные характеристики идеально совпадают с ранее сообщавшимися утечками, излагающими полные характеристики RTX 4060 Ti. По сути, из этих отчетов можно видеть очень неутешительную конфигурацию памяти, включающую 128-битную шину и конфигурацию памяти 8 ГБ.

Если предыдущие утечки подтверждают, что эта конфигурация памяти будет работать с модулями GDDR6 18 Гбит/с, RTX 4060 Ti будет иметь примерно половину пропускной способности памяти RTX 3060 Ti и даже RTX 2060 Super, всего 288 Гбит/с. Если добавить тот факт, что RTX 4060 Ti, как сообщается, также имеет всего 8 ГБ памяти, этот графический процессор начинает выглядеть очень разочаровывающим по сравнению со своими предшественниками.

Хорошей новостью является то, что архитектура графического процессора Ada Lovelace RTX 4060 Ti действительно имеет значительно больший объем кэш-памяти L2, чем ее предшественник (32 МБ), что должно компенсировать многие потенциальные недостатки конфигурации памяти. Сообщается, что его вычислительная производительность TFLOP на 36% выше, поэтому он может быть значительно быстрее, чем его предшественник, в неигровых ситуациях.

Но возвращаясь к игровому аспекту видеокарты, с ее более медленной пропускной способностью памяти в сочетании всего с 8 ГБ памяти, будет интересно посмотреть, насколько узким местом будет 288 Гбит/с.

Проблема в том, что современные видеоигры постоянно загружают ресурсы и текстуры "на лету" в память графического процессора, пока игрок путешествует по игровому миру. Например, в играх Unreal Engine 5 используется Nanite, поскольку открытые игровые миры стали слишком большими, чтобы разместить все необходимые текстуры и ресурсы в видеопамяти. В результате меньшая пропускная способность памяти может снизить частоту кадров, когда графическому процессору приходится ждать потоковой передачи новых текстур перед рендерингом готового кадра.

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Текущие слухи указывают на то, что RTX 4060 Ti будет представлена на выставке Computex 2023 в конце этого месяца по цене от 400 до 450 долларов. Так что, по крайней мере, мы получаем дешевый графический процессор Ada Lovelace, даже если он не будет намного быстрее своего предшественника в сценариях с ограниченным объемом памяти.

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