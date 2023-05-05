Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Чипы AMD Ryzen 7040U и Z1 оказались почти идентичны
Однако AMD заявляет, что не стоит упускать из виду работу по оптимизации чипа для портативной консоли
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Чипы AMD Ryzen серии Z1, разработанные для игровых портативных устройств, таких как Asus ROG Ally, и чипы Ryzen 7040U, которые компания анонсировала для ультрапортативных компьютеров ранее на этой неделе, могут оказаться гораздо более схожими, чем многие думают.

реклама

В таблице ниже сравнение Z1 Extreme с новым топовым процессором Ryzen 7 7840U – Radeon 780M, а также обычная версия Z1 с Ryzen 5 7540U – Radeon 740M.  

Хотя AMD не указала тактовые частоты для Z1 и Z1 Extreme (возможно, они будут раскрыты вместе с выходом ROG Ally или, возможно, они будут отличаться в зависимости от конечного продукта), все остальное идентично, по крайней мере на бумаге, тому, что предлагается в будущих ультрапортативных ноутбуках. Они имеют одинаковое количество ядер и потоков, одинаковое количество вычислительных блоков RDNA 3, идентичные настраиваемые TDP и даже одинаковый кэш.

Компании AMD задали вопрос касательно сходства, на что она поспешила ответить, что проделала дополнительную работу над моделями Z1, но не сбрасывает со счетов сходство между двумя наборами чипов.

«Серия Ryzen Z1 специально разработана для портативных игр», — написал в интервью Tom’s Hardware Мэтью Гурвиц, менеджер по связям с общественностью в AMD. «Чтобы достичь этого, инженерам AMD пришлось проверить совершенно новые диапазоны мощности и оптимизировать кривые напряжения специально для данного варианта использования – эта работа по оптимизации и валидации не должна быть банальной. Таким образом, хотя технологические компоненты (такие, как Zen4 и RDNA 3) схожи между сериями 7040 и Z1, результирующие модели имеют совершенно разные характеристики, адаптированные к их вариантам использования. Кроме того, AMD Ryzen AI engine недоступен на процессорах серии AMD Ryzen Z1».

Также у компании спросили, удален ли движок искусственного интеллекта XDNA полностью или отключен, и компания ответила, что он отключен. Это означает, что чипы, вероятно, идентичны на уровне кристалла. В конце концов, будет только один способ по-настоящему выявить различия: сравнить их, когда они попадут в руки обзорщиков. Конечно, заставить чип работать в портативном устройстве размером с Steam Deck (в случае предстоящего Asus ROG Ally он на самом деле даже меньше) потребует некоторой работы, поскольку вы не получите такого же пространства или охлаждения, как в ноутбуке.

Также еще предстоит увидеть, на что способен движок искусственного интеллекта Ryzen с архитектурой XDNA. Это может дать ноутбукам преимущество, хотя маловероятно, что текущие игры воспользуются этой технологией, так что это одно из оснований для его удаления из Z1 и Z1 Extreme.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Презентация Asus ROG Ally состоится 11 мая с участием Фрэнка Азора, главного архитектора игровых решений и маркетинга AMD, так что, возможно, тогда мы узнаем больше. И хотя Гурвиц подчеркивает, что работу над дизайном серии Z1 не следует недооценивать, различия можно будет увидеть лишь тогда, когда люди действительно получат обе серии чипов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #asus #ryzen #rog #ryzen 7 #rog ally #ryzen 7 7840u
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

GPD Win Max 2 на AMD Ryzen 7 7840U с Radeon 780M и LPDDR5X-7500 отлично показал себя в играх
ASRock регистрирует модели AMD Radeon RX 7600 8 ГБ включая новое исполнение Steel Legend
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
31
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
1
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
7
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
8
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
20
Из-за повышенного веса для БМП, Bradley может периодически застревать в украинском чернозёме
3
Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
8
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
2
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
5
Стив Возняк заявил, что искусственный интеллект в электромобилях Tesla способен убивать людей
4
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
2
Евгений Пригожин обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову
35
Армия РФ перешла к зачистке неба на Украиной – дорога к Киеву будет проложена в ближайшие месяцы
6
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
27
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
26
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
6
38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
5
Стоимость GeForce RTX 4080 опустилась ниже рекомендованной, но RX 7900 XTX всё-равно дешевле
18

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
13
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
9
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
12
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
36
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
22
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
7
О редких американских суперкарах
3
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
22:07
Хватит бредить! У ВСУ для наступления есть и силы, и средства, и желание. И кое-какое умение от советников! Которые если надо, то в наступление пинками погонят! А кто погонит наших генералов? Факт ест...
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
lion77815
21:54
тупик
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Listoman
21:51
Сейчас ориги скину. Они в том же порядке, что и основа) https://ibb.co/WpX92X0 https://ibb.co/3zX8WWc https://ibb.co/dpncTkr
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Вассисуалий Лоханкин
21:38
У юзеров нвидиа))))
Нейронный алгоритм сжатия текстур NVIDIA предложит более высокое качество при экономии памяти
Вассисуалий Лоханкин
21:37
И дрочил вприсядку, посношался, заодно и потанцевал?)))
Нейронный алгоритм сжатия текстур NVIDIA предложит более высокое качество при экономии памяти
Вассисуалий Лоханкин
21:36
Оно ему привычно, прям вкусняшка)))
Нейронный алгоритм сжатия текстур NVIDIA предложит более высокое качество при экономии памяти
Батя шешенбека
21:34
Бедолага, всех своих граждан угробит. Дурак обнюханый
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
Вассисуалий Лоханкин
21:34
Это же хуянгу придется меньше жрать)))
Нейронный алгоритм сжатия текстур NVIDIA предложит более высокое качество при экономии памяти
Вассисуалий Лоханкин
21:33
(ш)кур(т)ка понял свой косяк (это просто кидалово лохов), и решил отмазаться? Вот ща мы нарисуем мега-дров поленницу, и всё у вас будет хорошечно? Да не пойти ли ему куда со своими огрызками)))
Нейронный алгоритм сжатия текстур NVIDIA предложит более высокое качество при экономии памяти
Nutty8724
21:32
И это писал, что русский народ в представлении Пушкина - это глупость, злоба, бесчестие, душевная окаменелость, но прежде всего - рабство. Вот, например:
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем