Однако AMD заявляет, что не стоит упускать из виду работу по оптимизации чипа для портативной консоли

Чипы AMD Ryzen серии Z1, разработанные для игровых портативных устройств, таких как Asus ROG Ally, и чипы Ryzen 7040U, которые компания анонсировала для ультрапортативных компьютеров ранее на этой неделе, могут оказаться гораздо более схожими, чем многие думают.

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В таблице ниже сравнение Z1 Extreme с новым топовым процессором Ryzen 7 7840U – Radeon 780M, а также обычная версия Z1 с Ryzen 5 7540U – Radeon 740M.

Хотя AMD не указала тактовые частоты для Z1 и Z1 Extreme (возможно, они будут раскрыты вместе с выходом ROG Ally или, возможно, они будут отличаться в зависимости от конечного продукта), все остальное идентично, по крайней мере на бумаге, тому, что предлагается в будущих ультрапортативных ноутбуках. Они имеют одинаковое количество ядер и потоков, одинаковое количество вычислительных блоков RDNA 3, идентичные настраиваемые TDP и даже одинаковый кэш.

Компании AMD задали вопрос касательно сходства, на что она поспешила ответить, что проделала дополнительную работу над моделями Z1, но не сбрасывает со счетов сходство между двумя наборами чипов.

«Серия Ryzen Z1 специально разработана для портативных игр», — написал в интервью Tom’s Hardware Мэтью Гурвиц, менеджер по связям с общественностью в AMD. «Чтобы достичь этого, инженерам AMD пришлось проверить совершенно новые диапазоны мощности и оптимизировать кривые напряжения специально для данного варианта использования – эта работа по оптимизации и валидации не должна быть банальной. Таким образом, хотя технологические компоненты (такие, как Zen4 и RDNA 3) схожи между сериями 7040 и Z1, результирующие модели имеют совершенно разные характеристики, адаптированные к их вариантам использования. Кроме того, AMD Ryzen AI engine недоступен на процессорах серии AMD Ryzen Z1».

Также у компании спросили, удален ли движок искусственного интеллекта XDNA полностью или отключен, и компания ответила, что он отключен. Это означает, что чипы, вероятно, идентичны на уровне кристалла. В конце концов, будет только один способ по-настоящему выявить различия: сравнить их, когда они попадут в руки обзорщиков. Конечно, заставить чип работать в портативном устройстве размером с Steam Deck (в случае предстоящего Asus ROG Ally он на самом деле даже меньше) потребует некоторой работы, поскольку вы не получите такого же пространства или охлаждения, как в ноутбуке.

Также еще предстоит увидеть, на что способен движок искусственного интеллекта Ryzen с архитектурой XDNA. Это может дать ноутбукам преимущество, хотя маловероятно, что текущие игры воспользуются этой технологией, так что это одно из оснований для его удаления из Z1 и Z1 Extreme.

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Презентация Asus ROG Ally состоится 11 мая с участием Фрэнка Азора, главного архитектора игровых решений и маркетинга AMD, так что, возможно, тогда мы узнаем больше. И хотя Гурвиц подчеркивает, что работу над дизайном серии Z1 не следует недооценивать, различия можно будет увидеть лишь тогда, когда люди действительно получат обе серии чипов.