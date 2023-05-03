Компания предупреждает об аннулировании гарантии при разгоне комплектующих

Компания Asus добавила предупреждение касательно XMP/EXPO к своим последним обновлениям BIOS материнской платы. Традиционно такого рода уведомления добавлялись для предупреждения пользователей об опасностях разгона процессора. Однако, после случаев выгорания процессоров AMD Ryzen, Asus решила предельно ясно дать понять, что XMP и EXPO – это функции для разгона памяти. Очевидно, что Asus, в данном конкретном случае, и как заметил HXL из Twitter, хочет сделать все возможное, чтобы донести до своих клиентов, что гарантия на разгон не распространяется.

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На изображении выше приведен пример уведомления о недавно обновленной материнской плате Asus. HXL отмечает, что это BIOS 1410 для материнской платы Asus (модель не указана). Ключевая фраза: «Включение XMP/EXPO для изменения памяти/напряжения за пределами опубликованных спецификаций Intel или AMD может считаться разгоном». Далее говорится, что скорости XMP/EXPO не гарантируются из-за большого количества системных переменных. Сообщение состоит в том, что любой разгон, будь то процессор и/или память, аннулирует гарантию.

Справедливо ли для Asus добавить это предупреждение о разгоне памяти? Во-первых, разгон памяти, будь то XMP или EXPO, никогда не покрывался гарантией ни Intel, ни AMD. Тем не менее Asus, вероятно, была так же удивлена, как и многие другие, увидев сообщения о сгоревших процессорах AMD. Более того, ранее не было четкой практической связи между повреждением процессоров/материнских плат из-за разгона памяти.

У Asus есть большой список инженеров и других экспертов, которые должны выявлять подобные проблемы, чтобы они не затронули потребителей. Стоит упомянуть, что серьезное повреждение процессора и материнской платы легко воспроизвести без особых усилий, и что оверклокеры Asus тестировали новейшие процессоры и материнские платы в течение некоторого времени, прежде чем они стали общедоступными. Кроме того, Asus активно продвигает разгон памяти EXPO, размещая рекламу, страницы продуктов и часто задаваемые вопросы, подчеркивая преимущества EXPO.

AMD предоставила производителям материнских плат обновления AGESA, которые ограничивают напряжение SoC на уровне 1,3 В при использовании профиля разгона памяти EXPO. AMD заявила, что ограничение в 1,3 В не окажет существенного влияния на запас по разгону.

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Разгон в любой форме ранее не поддерживался, но новые примечания в BIOS ясно дают понять, что такие функции, как XMP/EXPO, на самом деле являются технологиями разгона. Вероятно, это вопрос времени, когда другие производители последуют за Asus с аналогичными уведомлениями и всплывающими окнами в своих BIOS и утилитах.