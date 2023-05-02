Доля китайских электромобилей быстро растет

Осаму Фурукава ездил на многих японских автомобилях, переделывая классические бензиновые модели в электрические. Но его любимая машина — импортная: электрический внедорожник от китайской компании BYD Auto.

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BYD Auto является частью волны китайских экспортеров электромобилей, которые начинают конкурировать с западными и японскими брендами на своих внутренних рынках. Они предлагают быстроразвивающиеся технологии и низкие цены, которые, по словам финансового директора Tesla Inc., «пугают».

Фурукава сказал, что заказал ATTO 3, когда он поступил в продажу 31 января, из-за его функций и привлекательной цены в 4,4 миллиона иен (33 000 долларов США) — что примерно на четверть меньше, чем у Tesla.

Другие амбициозные китайские экспортеры электромобилей включают NIO, Geely Group Zeekr и Ora, подразделение производителя внедорожников Great Wall Motors. Некоторые конкурируют по цене. Другие делают упор на производительность и функциональные возможности, оказывая давление на западные и японские бренды премиум-класса.

NIO Inc., которая продает автомобили в Китае по цене до 555 000 юаней (80 000 долларов США), сообщила, что ее новый внедорожник поступит в продажу в этом году в Европе. ES6 может похвастаться голосовым управлением и запасом хода в 610 километров без подзарядки.

«Мы очень уверены, что ES6 будет конкурировать на этом рынке внедорожников премиум-класса», — сказал основатель и генеральный директор NIO Уильям Ли в интервью на автосалоне в Шанхае.

Продажи электрических автомобилей и бензиново-электрических гибридов в Китае почти удвоились в прошлом году до 6,9 млн автомобилей, что составляет половину общемирового объема.

Этому способствовали многомиллиардные субсидии правящей Коммунистической партии, пытающейся сделать Китай создателем экологически чистой энергии и других технологий. Это беспокоит американских и европейских лидеров, которые видят в Китае стратегического и промышленного конкурента.

Китайские бренды составляют «серьезную конкуренцию», считает Дэвид Ли, аналитик GlobalData. У них есть «более конкурентоспособная технология изготовления аккумуляторов» и они могут «достичь большей экономии за счет масштаба», — написал Ли в электронном письме.

BYD Auto, принадлежащая производителю аккумуляторов BYD Co., опередила Tesla по общему объему продаж в 2022 году, составив 1,9 миллиона автомобилей. Половина из них были бензиново-электрическими гибридами, в то время как парк Tesla полностью электрический.

«Мы с большим уважением относимся к автомобильным компаниям в Китае», — заявил генеральный директор Tesla Илон Маск на телефонной конференции с финансовыми аналитиками 25 января. «Они работают усерднее и умнее всех».

Китайские бренды электромобилей сочетают исследовательские и конструкторские центры в США и Европе с заводами в Китае.

Компания Geely Zeekr планирует выпустить полностью электрический седан и внедорожник в этом году в Нидерландах и Швеции. Ее мини-объединение китайских и европейских дизайнеров находится в Гетенберге, Швеция, рядом с Volvo Cars, другим брендом Geely, в то время как ее заводы находятся в Китае.

«Наша цель – стать ключевым игроком в области электрифицированной мобильности в Европе в течение этого десятилетия», – сказал генеральный директор Zeekr Спирос Фотинос. «Обладая четкими глобальными амбициями, мы рассматриваем возможности и подходящее время для других рынков».

Генеральный директор Stellantis, материнской компании Chrysler, Peugeot и FIAT, предупредил в январе, что Европе нужна стратегия, чтобы конкурировать с более низкими ценами в Китае. По его словам, электроника европейского производства стоит на 40% дороже, чем китайская. «Это очень мрачный сценарий», — сказал он немецкому журналу Automobilwoche. «Но так не должно быть».

Экспорт BYD Auto увеличился в четыре раза в прошлом году до 55 916 седанов, внедорожников и хэтчбеков. Большинство из них отправились в Индию, Таиланд, Бразилию и другие развивающиеся рынки. В прошлом году BYD объявила о продаже 1000 автомобилей мексиканской компании VEMO для крупнейшего парка электротакси за пределами Китая.

Государственная компания BAIC со штаб-квартирой в Пекине сообщила, что дилер в Иордании заказал в январе 1000 единиц ее компактного седана EU5. Компания заявила, что планирует запустить еще два-три электромобиля в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.

А как насчет Соединенных Штатов, самого большого и богатого рынка? Китайские бренды электромобилей скептически относятся к разрастающейся стране, которая требует больших инвестиций в дилерские центры и сети зарядки, особенно в то время, когда Вашингтон и Пекин враждуют из-за безопасности, технологий и прав человека. «Это непростая задача, — сказал Ли из NIO. «Наши продукты и услуги должны быть подготовлены».

BYD Auto присутствует на рынке США уже десять лет, продавая транзитные электрические автобусы, собранные на заводе к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Компания все еще находится в процессе принятия решения о продаже внедорожников и седанов американцам. Об этом говорится в письменном ответе компании.

По словам Ли, политическая напряженность затрудняет запуск китайской компании, будь то электромобиль или что-то еще, в Соединенных Штатах.

В Европе Ora от Great Wall продает свою модель 03 по цене от 140 000 юаней (20 000 долларов). Ora пытается выделиться среди десятков молодых брендов, продвигая свои автомобили как предназначенные для женщин, их телосложения и повседневных потребностей.

«Это вторая или третья машина для семьи. ЕЕ могут использовать жена или дочь, чтобы ездить на работу, встречаться с друзьями или ходить по магазинам», — сказал заместитель генерального директора Ora Тан Цзянь.

В Европе BYD Auto сотрудничает с дилерскими сетями в Великобритании, Швеции, Германии и Нидерландах. Компания заявляет, что также поставляла автомобили в Бельгию, Данию и Австрию. У нее есть договор с европейской арендной компанией SIXT, которая, по словам BYD, приведет к продажам до 100 000 автомобилей в течение следующих шести лет.

В Японии BYD Auto планирует открыть 100 автосалонов к концу 2025 года. Ее хэтчбек Dolphin и седан Seal должны появиться на японском рынке в этом году. Компания заявляет, что также экспортировала около 4000 ATTO 3 в Австралию.

Компания OZ Co. Фурукавы переоборудует Volkswagen Beetle и другие классические модели, заменяя бензиновые двигатели батареями и электродвигателями. Фурукава сказал, что он ездит на своем ATTO 3 каждый день и доехал до Осаки, находящейся на расстоянии 400 километров.

Выставочный зал BYD Auto в Йокогаме, открывшийся 2 февраля, окружен представительствами известных брендов, включая Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen и Chevrolet.

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Один из покупателей рассказал, что смотрел на японские модели, но купил ATTO 3 из-за его вместительности и цены. «Мне нравится ездить, и им легко управлять», — сказал он. «В нем есть много хороших функций». «Они выпускают отличные продукты», — добавил он. «Я уважаю их нацию».