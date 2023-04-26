Глава Федеральной торговой комиссии предупредила об этом разработчиков

Правительство США начнет контролировать выпуск вредных программ с искусственным интеллектом. Глава Федеральной торговой комиссии опубликовала сообщение, которое также было адресовано и создателям широко используемых программ с искусственным интеллектом, как, например, ChatGPT.

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Председатель FTC Лина Хан присоединилась к высокопоставленным чиновникам из агентств США по гражданским правам и защите прав потребителей, чтобы уведомить бизнес о том, что регулирующие органы работают над отслеживанием и пресечением незаконного поведения при использовании и разработке предвзятых или вводящих в заблуждение инструментов искусственного интеллекта.

Основное внимание уделялось тем, кто внедрял автоматизированные инструменты, которые усиливают предвзятость при принятии решений о том, кого нанимать, как контролировать производительность труда или кто получает доступ к жилью и кредитам.

Но в условиях стремительно развивающейся гонки между технологическими гигантами, такими как Google и Microsoft, в продаже более совершенных инструментов, которые генерируют текст, изображения и другой контент, напоминающий работу человека, Хан также подняла вопрос о том, что Федеральная торговая комиссия может использовать свои антимонопольные полномочия для защиты конкуренции.

Хан не назвала какие-либо конкретные компании или продукты, но выразила обеспокоенность по поводу инструментов, которые мошенники могут использовать для «манипулирования и обмана людей в больших масштабах, более широкого развертывания поддельного или убедительного контента и более точного нацеливания на определенные группы».

Она добавила, что «если инструменты ИИ используются для недобросовестных, вводящих в заблуждение практик или недобросовестных методов конкуренции, Федеральная торговая комиссия без колебаний примет суровые меры в отношении этого незаконного поведения».

К ней присоединилась Шарлотта Берроуз, председатель Комиссии по равным возможностям трудоустройства, Рохит Чопра, директор Бюро финансовой защиты прав потребителей, а также помощник генерального прокурора Кристен Кларк, возглавляющая отдел гражданских прав Министерства юстиции.

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В то время как законодатели в Европейском союзе ведут переговоры о принятии новых правил для ИИ, а некоторые призывают к принятию аналогичных законов в США, ведущие регуляторы США во вторник подчеркнули, что многие из наиболее вредных продуктов ИИ уже могут противоречить существующим законам, защищающим гражданские права и предотвращающим мошенничество.