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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появились предварительные цены на RTX 4070 от MSI
Цены на 200 долларов выше, чем рекомендованная производителем розничная цена
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4090 MSI Gaming задешево - смотри
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Производители оборудования и розничные продавцы нередко публикуют еще не анонсированные продукты за несколько недель до того, как они должны официально начать продаваться. Похоже, что эта тенденция повторяется и с GeForce RTX 4070 от Nvidia. По крайней мере, четыре производителя уже размещают свои версии RTX 4070, возможно, чтобы привлечь внимание потребителей перед их официальным выпуском, как заметили @momomo_us и @harukaze5719.

MSI сжато опубликовала информацию о своем графическом адаптере GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G на своем веб-сайте. В листинге указано, что устройство будет иметь 12 ГБ встроенной памяти и будет иметь систему охлаждения с двумя вентиляторами. Это говорит о том, что мы имеем дело с довольно компактной видеокартой, одной из первых для архитектуры Ada Lovelace. Очевидно, что это предварительный список, но, поскольку это официальный сайт, можно быть более или менее уверенным, что он отражает точную цену MSI. Тем не менее воспринимайте новости с долей скептицизма, пока не наступит официальная дата релиза. 

Основываясь на листингах от розничного продавца, кажется, что MSI также намерена выпустить GeForce RTX 4070 Ventus 3X (с большим кулером), две модели под маркой Suprim и две модели под маркой Gaming, предназначенные для энтузиастов. На данный момент MSI и ее партнеры, кажется, предлагают как минимум восемь версий GeForce RTX 4070, что является довольно широкой линейкой. Цены на модели Geforce RTX 4070 от MSI, вероятно, будут значительно выше, чем 599 долларов, предположительно рекомендованные Nvidia.

Между тем, Gainward, Palit и PNY, похоже, также готовят несколько версий GeForce RTX 4070, хотя эти компании еще не раскрыли более подробной информации о своих предложениях.

рекомендации
4090 MSI за 150 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
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-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Списки нескольких видеокарт GeForce RTX 4070 за несколько недель до запуска могут свидетельствовать о том, что устройство будет широко доступно сразу после официального выпуска. Сообщается, что в GeForce RTX 4070 от Nvidia используется урезанная версия графического процессора AD104 с 5888 активными ядрами CUDA. Это чип, который находится в массовом производстве с конца лета 2022 года. К настоящему времени у производителя графических процессоров должно быть достаточно чипов, подходящих для GeForce RTX 4070, поэтому у AIB-партнеров будет их достаточное количество для создания своих моделей.

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#nvidia #msi #geforce #rtx 4070
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