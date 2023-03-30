Эта проблема, по-видимому, существует и в программном обеспечении Gigabyte, ASRock, Asus и MSI

Портал Igor's Lab обнаружил серьезный сбой в приложении MSI Center для Windows, из-за которого процессор AMD для игр, Ryzen 7 5800X3D, может быть разогнан до предела и иметь слишком большое напряжение. На первый взгляд это выглядит как преимущество для энтузиастов и оверклокеров. Однако приложение вообще обходит все искусственные ограничения по напряжению и тактовой частоте, превращая это в реальную опасность для неблагоразумных владельцев 5800X3D. Что еще хуже, эта проблема была также обнаружена в программном обеспечении Asus, Gigabyte и ASRock, что помечает ее как проблему для всей платформы.

реклама

Igor's Lab смог продемонстрировать опасность этой ошибки на своем собственном 5800X3D. Сообщается, что после повышения напряжения чипа до 1,3 В и выше с помощью MSI Center 5800X3D умер почти сразу. Неизвестно, как конкретно умер чип, но, видимо, подняли напряжение ядра выше 1,3 В после двух ручных регулировок. ПК сразу же выключился после второй регулировки напряжения и больше не включался.

Для непосвященных: AMD Ryzen 7 5800X3D — это первый процессор с технологией AMD 3D-VCache, ускоряющей игры. Технология добавляет 64 МБ кэш-памяти L3 прямо поверх кристалла Zen 3, увеличивая емкость L3 чипа до 96 МБ. Однако этот дополнительный кэш L3 сильно влияет на тепловыделение процессора, заставляя чип работать на более низких частотах.

Проблема настолько серьезна, что ранее AMD полностью заблокировала разгон чипа и снизила максимальное напряжение ядра с 1,5 до 1,35 В. AMD говорит, что ограничения по напряжению связаны с ограничениями по напряжению добавленной кэш-памяти, однако тестирование показывает, что ограничения почти наверняка имеют какое-то отношение к проблемам с тепловыделением самого чипа.

Чтобы проверить открытие Igor's Lab, представитель Tom’s Hardware зашел в MSI Center на своем личном компьютере с MSI B450 Pro Carbon AC и Ryzen 7 5800X3D и обнаружил те же разблокированные возможности в подразделе «Пользовательский сценарий». Также он обнаружил, что ручное напряжение ядра можно увеличить до 1,55 В, а множитель ядра полностью разблокирован. Предел множителя неизвестен, однако он смог ввести число множителя 80 (для 8 ГГц).

Конечно, он не применил ни одну из этих настроек, потому что хотел бы продолжать использовать свой процессор. Однако тот факт, что любой владелец процессора вообще может вводить эти настройки, без каких-либо ограничений или предупреждений, подтверждает, что это большая проблема.

Пока нет крайнего срока для возможного исправления, но понятно, что AMD разберется в этом как можно скорее, особенно после того, как ютубер Der8aur убил 7950X3D, возясь с аналогичными настройками менее двух недель назад.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Будет ли исправление включено в новое обновление микрокода AGESA, обновление чипсета или изменение программного обеспечения, пока неясно. Однако на данный момент, если у вас есть Ryzen 7 5800X3D, просто будьте осторожны, роясь в программном обеспечении для разгона вашей системы, и не меняйте никаких настроек разгона.