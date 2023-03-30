Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Программная ошибка позволяет разгонять AMD 5800X3D до выхода из строя за считанные секунды
Эта проблема, по-видимому, существует и в программном обеспечении Gigabyte, ASRock, Asus и MSI
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Портал Igor's Lab обнаружил серьезный сбой в приложении MSI Center для Windows, из-за которого процессор AMD для игр, Ryzen 7 5800X3D, может быть разогнан до предела и иметь слишком большое напряжение. На первый взгляд это выглядит как преимущество для энтузиастов и оверклокеров. Однако приложение вообще обходит все искусственные ограничения по напряжению и тактовой частоте, превращая это в реальную опасность для неблагоразумных владельцев 5800X3D. Что еще хуже, эта проблема была также обнаружена в программном обеспечении Asus, Gigabyte и ASRock, что помечает ее как проблему для всей платформы.

реклама

Igor's Lab смог продемонстрировать опасность этой ошибки на своем собственном 5800X3D. Сообщается, что после повышения напряжения чипа до 1,3 В и выше с помощью MSI Center 5800X3D умер почти сразу. Неизвестно, как конкретно умер чип, но, видимо, подняли напряжение ядра выше 1,3 В после двух ручных регулировок. ПК сразу же выключился после второй регулировки напряжения и больше не включался.

Для непосвященных: AMD Ryzen 7 5800X3D — это первый процессор с технологией AMD 3D-VCache, ускоряющей игры. Технология добавляет 64 МБ кэш-памяти L3 прямо поверх кристалла Zen 3, увеличивая емкость L3 чипа до 96 МБ. Однако этот дополнительный кэш L3 сильно влияет на тепловыделение процессора, заставляя чип работать на более низких частотах.

Проблема настолько серьезна, что ранее AMD полностью заблокировала разгон чипа и снизила максимальное напряжение ядра с 1,5 до 1,35 В. AMD говорит, что ограничения по напряжению связаны с ограничениями по напряжению добавленной кэш-памяти, однако тестирование показывает, что ограничения почти наверняка имеют какое-то отношение к проблемам с тепловыделением самого чипа.

Чтобы проверить открытие Igor's Lab, представитель Tom’s Hardware зашел в MSI Center на своем личном компьютере с MSI B450 Pro Carbon AC и Ryzen 7 5800X3D и обнаружил те же разблокированные возможности в подразделе «Пользовательский сценарий». Также он обнаружил, что ручное напряжение ядра можно увеличить до 1,55 В, а множитель ядра полностью разблокирован. Предел множителя неизвестен, однако он смог ввести число множителя 80 (для 8 ГГц).

Конечно, он не применил ни одну из этих настроек, потому что хотел бы продолжать использовать свой процессор. Однако тот факт, что любой владелец процессора вообще может вводить эти настройки, без каких-либо ограничений или предупреждений, подтверждает, что это большая проблема.

Пока нет крайнего срока для возможного исправления, но понятно, что AMD разберется в этом как можно скорее, особенно после того, как ютубер Der8aur убил 7950X3D, возясь с аналогичными настройками менее двух недель назад. 

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Будет ли исправление включено в новое обновление микрокода AGESA, обновление чипсета или изменение программного обеспечения, пока неясно. Однако на данный момент, если у вас есть Ryzen 7 5800X3D, просто будьте осторожны, роясь в программном обеспечении для разгона вашей системы, и не меняйте никаких настроек разгона.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #msi #ryzen 7 #ryzen 7 5800x3d #сбой #сбои #msi center
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

PowerColor выпустила сменные задние панели для серии Radeon RX 7900 Red Devil
Специальный тест технологии масштабирования AMD FSR 2 доступен в 3DMark
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
50
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
7
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
16
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
12
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
2
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
3
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
1
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
88
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
На Украине специалисты ВСУ изучают устройство и схемотехнику сбитых БПЛА "Герань"
9
Пентагон: инцидент с беспилотником над Черным морем урезал возможности воздушной разведки США
3
Минобороны вывело на орбиту очередной спутник военного назначения
+
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
16
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
9

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
102
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
31
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
21
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
124
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
33
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
6
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
48
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
10

Сейчас обсуждают

ffe
22:19
>>Lockheed Martin будущее данной американской корпорации выглядит достаточно угрюмо. Что и понятно, ведь нужно обладать недюжинным талантом, чтобы потратить впустую 1,3 триллиона долларов и никак за э...
Вашингтон ставит крест на разработке гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin
Jean
22:19
Что за контора из подворотни? Ты смотри цены в ДНС, Регарде, Ситилинке.
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
FelsheR-BAN100704
22:17
Никто даже не знает как их деньги называются! ))
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
32Влад32
22:16
Все правильно. Больше 3-х не собираться. На 3-х сообразили и сразу разбежались.
С мест сообщают, что Россия применила планирующие авиабомбы против резервов ВСУ в Константиновке
32Влад32
22:14
Сказал хохол из суверенной Украины, которой руководит Байден.
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
32Влад32
22:13
Все лучше, чем 10 долларов.
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
32Влад32
22:13
Однако, сколько на эту новость хохлобандеровцев набежало. И всех скопом по айпишникам забанить, чтоб здесь не геройствовали.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Eppius
22:11
Да им это только и надо что мы друг друга бомбами закидали. В случае передачи ЯО бандеровцам удар получают прежде всего государства их передавшие. Только так и не иначе.
Медведев резко отреагировал на петицию о предоставлении Украине Ядерного Оружия
Dzhereli
22:10
Если передадут боеприпасы с обедненным ураном то уже можно уничтожать обезьян как нацию.
Медведев резко отреагировал на петицию о предоставлении Украине Ядерного Оружия
32Влад32
22:10
Спец по взрывотехнике и боеприпасам? Тактический ядерный боеприпас и 100 за раз может уничтожить.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем