Новинка значительно дороже прошлогодних моделей

Asus ROG Flow X13, Z13 и X16 — это мощные ноутбуки с лучшим аппаратным обеспечением на рынке. Они полагаются на мобильные графические процессоры ROG XG для высококлассной игровой производительности, что делает их заманчивым вариантом для тех, кто хочет иметь тонкий портативный компьютер, но мощную игровую систему, когда подключается дома к eGPU.

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Тем не менее последняя версия ROG XG Mobile 2023 года не будет дешевой, поскольку она оснащена флагманской видеокартой Nvidia GeForce RTX 4090 (мобильной версии), одной из лучших видеокарт для геймеров.

ROG XG Mobile — это внешняя графическая док-станция, которую Asus представила еще в 2021 году для премиальных ноутбуков ROG Flow X13 (GV301/GV302), ROG Flow Z13 (GZ301) и ROG Flow X16 (GV601). IT подключается к хост-устройству через проприетарный разъем PCIe, поэтому ROG XG Mobile не совместим с ноутбуками, кроме вышеупомянутых моделей ROG Flow. Однако наиболее значительным преимуществом разъема является то, что он обеспечивает магистраль PCIe 3.0 x8 для связи между ROG XG Mobile и хостом. Теоретическая пропускная способность для соединения PCIe 3.0 x8 составляет 63 Гбит/с, что примерно на 57% выше, чем у Thunderbolt 4 (40 Гбит/с).

С эстетической точки зрения ROG XG Mobile не сильно изменилась с момента его создания. Размер док-станции по-прежнему составляет 21,7 х 16,5 х 3,26 см, что примерно соответствует размеру книги в твердом переплете. Она такая же, как и модель 2022 года, но немного больше оригинальной. В конце концов, графические процессоры Nvidia стали более требовательными к температуре. Из-за этого ROG XG Mobile с годами также прибавила в весе. Модели 2023 и 2022 годов весят на 300 и 200 грамм соответственно больше, чем модель 2021 года.

Самое заметное обновление для ROG XG Mobile 2023 находится внутри. Модель этого года использует графический процессор для ноутбуков Nvidia GeForce RTX 4090 (150 Вт). Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью на базе Radeon RX 6850M XT (165 Вт) с точки зрения производительности и энергоэффективности. Охлаждение выполнено в виде испарительной камеры на кристалле графического процессора, которой помогают стандартный радиатор и небольшой охлаждающий вентилятор с красной подсветкой, видимой спереди док-станции. Графический процессор GeForce RTX 4090 для ноутбуков имеет настраиваемую TGP от 80 Вт до 150 Вт, поэтому потребители получают здесь максимальную конфигурацию. Однако логично, что он не может конкурировать с некоторыми разогнанными графическими процессорами GeForce RTX 4090 для ноутбуков с 175 Вт.

Очевидно, что ROG XG Mobile не может получить необходимое питание от ноутбука. Несмотря на использование мобильных видеокарт мощностью около 150 Вт, в док-станцию всегда входил большой адаптер питания. Первый ROG XG Mobile поставлялся с блоком мощностью 280 Вт. С тех пор Asus повысила его до 330 Вт, чтобы увеличить запас мощности для других устройств.

ROG XG Mobile также служит концентратором ввода-вывода, но для этой функции также потребуется подключение к ноутбуку через USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). В то время как первая док-станция имела только соединение Gigabit Ethernet, модели 2022 года и более поздние версии имеют порт 2,5 Gigabit Ethernet. Asus также обновила порты USB, сделав их быстрее. ROG XG Mobile 2023 предлагает комбинацию из трех портов USB 3.2 Gen 2 Type-A и порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, в отличие от четырех обычных портов USB 3.2 Gen 1 Type-A, которые использовались в течение последних двух лет. Порты дисплея и устройство чтения SD-карт — это два элемента, которые не изменились.

Asus продает ROG XG Mobile 2023 за колоссальные 1999,99 долларов. Это дорого, учитывая, что вы можете получить настольную GeForce RTX 4090 или очень мощный игровой ПК за такие деньги. Однако модель 2022 года (999,99 долларов) была значительно дешевле, потому что Asus выбрала в качестве графики AMD Radeon RX 6850M XT. Для сравнения, модель 2021 года с графическим процессором GeForce RTX 3080 для ноутбуков продавалась за 1099,99 долларов.

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Другими словами, Asus берет 900 долларов, или на 82% больше, за новую версию собственного внешнего графического процессора. С другой стороны, количество ROG XG Mobile 2023 на складах должно быть в достатке, учитывая цену. По крайней мере несколько владельцев предыдущих ноутбуков Flow точно воспользуются возможностью обновить свои графические возможности, не отказываясь от своего существующего ПК.