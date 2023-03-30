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Правительство США поддержит отечественное производство печатных плат
Субсидии Министерства обороны США для высокотехнологичной отрасли
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Усовершенствованные чипы, изготовленные с использованием передовых техпроцессов, часто нуждаются в высококачественных многослойных материнских платах. Чтобы гарантировать, что такие печатные платы (PCBs) могут производиться в США, президент Джо Байден на этой неделе подписал указ президента, разрешающий использование Закона об оборонном производстве (DPA) для поддержки отечественных производителей печатных плат и передовых производителей микросхем с выделением 50 миллионов долларов. 

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Постепенная миграция высокотехнологичной промышленности из Соединенных Штатов в Азию в последние десятилетия коснулась не только сложного производства полупроводников и крупносерийной сборки бытовой электроники, но и таких вещей, как упаковка микросхем и производство печатных плат. Между тем, все электронные устройства — от скромной мыши до критически важного сервера или части военного оборудования — используют какую-то материнскую плату, поэтому возможность производить сложные печатные платы в США также является вопросом национальной безопасности.

Решение президента позволяет Министерству обороны использовать 50 миллионов долларов для предоставления стимулов DPA Title III, включая закупки и обязательства по закупкам, для поддержки индустрии печатных плат и усовершенствованной упаковки в США.

В то время как правительство США заинтересовано в производстве печатных плат для использования в национальной обороне, энергетике, здравоохранении и других важнейших секторах Америки, компании, получающие субсидии от Министерства обороны, получат также технологические возможности и ноу-хау, необходимые для производства передовых плат в целом, и в результате смогут обслуживать другие секторы. Пока можно только предполагать, сможет ли это в конечном итоге вернуть производство в США таких устройств, как видеокарты или материнские платы для ПК. Такой исход возможен.

На самом деле, такие компании, как AMD, Apple, Google, Intel, Nvidia и многие другие, производят различные материнские платы для своих устройств в США в тестовых целях, прежде чем начать массовое производство в Азии. По крайней мере, некоторые американские компании могли бы расширить свои операции по производству печатных плат и упаковки в США, чтобы обслуживать клиентов здесь — если они получат надлежащие финансовые стимулы.

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«Без действий президента в соответствии со статьей 303 Закона нельзя разумно ожидать, что промышленность Соединенных Штатов своевременно предоставит необходимые промышленные ресурсы, материалы или критически важные технологические изделия», – написал Байден в служебной записке. «Я считаю, что меры по расширению внутреннего производства печатных плат и усовершенствованной упаковки необходимы для предотвращения дефицита промышленных ресурсов или критически важных технологических изделий, что серьезно подорвало бы обороноспособность страны».

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#материнская плата #чипы #чип
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