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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появилась утечка характеристик игрового ноутбука Razer Blade 14
Razer Blade 14 будет сочетать в себе процессоры AMD Ryzen и видеокарты NVIDIA GeForce
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Ключевые характеристики грядущего обновления Razer Blade 14, по-видимому, были обнародованы. Ожидается, что Razer Blade 14 (2023) появится в ближайшее время, и, как и его предшественник, ожидается, что он будет сочетать в себе прелести процессоров AMD Ryzen и видеокарт NVIDIA GeForce. В частности, источник информации об оборудовании в Твиттере сообщает, что самый маленький Blade будет поставляться с APU Ryzen 9 7940HS и графическим процессором GeForce RTX 4070 для ноутбуков.

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AMD Ryzen 9 7940HS APU является членом заманчивого подсемейства Phoenix, о чем было подробно рассказано при выпуске Ryzen 7000 Series Mobile во время CES 2023. Из новой серии чипы Phoenix, пожалуй, наиболее интересны, поскольку они единственные, которые сочетают в себе новейшие технологии центральных и графических процессоров AMD в мобильном гибридном процессоре.

Процессор Ryzen 9 7940HS, разработанный для ультратонких ноутбуков, находится в середине трио Phoenix. Он оснащен 5-нм конфигурацией ядра Zen 4 8C / 16T, которые при необходимости будут ускоряться до 5,1 ГГц. Он также может похвастаться 3-нм графическим процессором RDNA 3 с 12 CU. Другими особенностями являются кэш-память 40 МБ и TDP от 35 до 45 Вт, в зависимости от выбора производителя.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков также был представлен на выставке CES 2023 в январе как часть первого квинтета графических процессоров Ada Lovelace для опытных пользователей мобильных компьютеров. Ноутбук RTX 4070, одно из самых интересных предложений среди новых предложений, рекламировался как способный обеспечить производительность ноутбука RTX 3080 с двумя третями его энергопотребления. Можно понять, почему Razer выбрала его для своего миниатюрного Blade 14 (2023).

Согласно официальным спецификациям NVIDIA, графический процессор для ноутбуков RTX 4070 имеет 4608 ядер CUDA, частоту графического процессора до 2175 МГц, поставляется с 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине и может быть настроен на мощность от 35 до 115 Вт в зависимости от возможностей охлаждения ноутбука. Скрестим пальцы, чтобы Razer не пришлось слишком сильно снижать мощность. В прошлом году Razer настроила графический процессор Ampere в 14-дюймовом Blade на мощность 100 Вт.

К сожалению, это все характеристики, которые есть для Razer Blade 14 (2023), и не стоит воспринимать эту информацию как точно подтвержденную. А пока что можно понадеяться, что ждать выхода этого ноутбука придется не очень долго, и вскоре станут известны характеристики ключевых компонентов, таких как экран, клавиатура, конструкция, система охлаждения и так далее.

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Ноутбуки Razer идут по сложному пути, сочетая гладкий и легкий дизайн с вычислительной мощностью, но обычно им удается найти баланс. Примером способности Razer в этом отношении продемонстрировано в Razer Blade 16 (2023), сочетающего в себе NVIDIA GeForce RTX 4090 и Intel Core i9-13950HX.

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