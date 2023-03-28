Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Цены на DRAM упали на 20% в первом квартале 2023 года
Хорошее время для покупки памяти?
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

По данным TrendForce, средние цены реализации динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) в первом квартале 2023 года снизились на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку покупатели придерживались консервативного покупательского поведения. Ожидается, что котировки памяти упадут еще больше — на 10-15% во втором квартале 2023 года, при этом цены на DDR5 снизятся сильнее, чем на DDR4. 

реклама

В то время как Micron, Samsung и SK Hynix начали корректировать выпуск DRAM, чтобы уменьшить предложение и, по крайней мере, сохранить текущий уровень цен, производители ПК, бытовой электроники, серверов, смартфонов и графических карт все еще имеют много ИС DRAM и вряд ли будут ускорить свои покупки, прежде чем они увидят повышенный спрос на свою продукцию. В результате согласно отчету, цены на DRAM пока не снижаются, несмотря на усилия производителей.

Производители ПК в течение последних трех кварталов значительно сократили объемы закупок DRAM, но у них по-прежнему достаточно запасов DDR4 и DDR5 SDRAM, чтобы их использовать еще примерно 9–13 недель. Есть шанс, что они воспользуются низкими ценами и увеличат закупку чипов DRAM, но непонятно, облегчит ли это поставщикам ситуацию с избыточными запасами. 

Несмотря на сокращение объемов производства, по оценкам TrendForce, цена модуля DDR4 емкостью 8 ГБ снизится более чем на 10% во втором квартале 2023 года. В целом, по мнению аналитиков, средняя цена продажи PC DRAM снизится на 10-15% в первом квартале, а затем еще на 10-15% последовательно во втором квартале.

Согласно данным Jon Peddie Research, объемы продаж дискретных графических карт последовательно растут в первом квартале, а затем падают во втором квартале. Тем не менее поскольку поставки графических процессоров для настольных ПК резко сократились в третьем и четвертом кварталах 2022 года, производители графических процессоров имеют в наличии достаточно чипов памяти GDDR, поэтому спрос на такие микросхемы вялый. TrendForce прогнозирует, что средняя цена продажи 16-гигабитной микросхемы GDDR6 снизится на 10-15% во втором квартале 2023 года из-за ограниченного спроса. 

Из-за замедления спроса на ПК производители памяти увеличили долю серверной памяти в ассортименте своей продукции. Однако это привело к значительному увеличению запасов серверной DRAM в первом квартале 2023 года. Производители серверов и поставщики облачных услуг также корректируют свои запасы, поэтому цены на серверную память снижаются. TrendForce теперь прогнозирует, что средняя цена продажи DRAM для серверов снизится на 13–18% во втором квартале 2023 года. 

Хотя запасы DRAM у поставщиков смартфонов упали до относительно хорошего уровня, эти бренды придерживаются осторожного подхода к производству мобильных телефонов.  По данным TrendForce, это, вероятно, ограничит покупательский спрос на мобильную DRAM во втором квартале 2023 года.

Несмотря на сокращение производства мобильной памяти DRAM, поставщикам будет сложно решить текущую ситуацию с избытком запасов. Поскольку каждый производитель DRAM хочет продать каждую имеющуюся у него микросхему LPDDR практически по любой цене, это оказывает сильное влияние на средние цены реализации. TrendForce считает, что средние цены на мобильную DRAM продолжат снижаться во втором квартале 2023 года, хотя падение сократится до 10–15%.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается  памяти для потребительской электроники, все еще предложение опережает спрос, причем несмотря на то, что производители сократили производство чипов. По мнению аналитиков, средние цены продажи потребительской памяти DRAM упадут на 10–15% во втором квартале этого года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5 #dram #trendforce
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Colorful представила быстрые комплекты DDR4 и DDR5 с низкими задержками в линейке Battle-Ax Redline
AMD vs Intel в 2023: кто победит в схватке процессоров
Похоже, у GIGABYTE тоже есть тестовые BIOS для запуска модулей 24 и 48 ГБ на платах AMD AM5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
8
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
9
ЧВК "Вагнер" использовала большие силы для прорыва защитных линий ВСУ в Бахмуте
+
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
40
Бюджетная материнская плата на чипсете А620 засветилась в сети – лучший выбор для Ryzen 7 7800X3D
3
Трамп предложил американцам «молиться» после размещения Россией ТЯО в Беларуси
2
На фоне протестов Париж поддержал китайский план урегулирования конфликта на Украине
3
Intelligence Online: Франция планирует передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 через ОАЭ
3
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
31
Искусственный интеллект приходит в Gmail и Google Docs
+
Министр обороны Украины показал видео с прибывшими танками Challenger 2
5
Россия впервые перехватила украинскую ракету GLSDB дальностью 150км
3
Криптовалюты не принесли человечеству никакой пользы, а разработка ChatGPT целесообразна — NVIDIA
17
Дональд Трамп допустил, что через полтора года от Украины «ничего не останется»
6
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
9
Вашингтон и Осло могут готовить атаки под чужим флагом на норвежскую газовую инфраструктуру
3
Польская армия отказалась передать Украине все свои МиГи, тем самым изменив первоначальное решение
6
Twitter теперь стоит 20 миллиардов долларов, половину того, что Илон Маск заплатил за компанию
3
Норвежская компания не сможет поставлять Украине больше боеприпасов из-за TikTok
1
Российская армия уже ведёт бои за центр Бахмута: боестолкновения протекают в районе площади Свободы
4

Популярные статьи

Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
12
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
33
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
43
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
16
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
137
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
5
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
37
Краткое тестирование в игре Scathe
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
15

Сейчас обсуждают

Зю
22:59
Если поставить Win 3.01, то можно, да
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
89602337537 помогли
22:50
**Предостовляем услуги взлома** **И ddos атак сайтов** 1.Социальные сети мессенджеры почты удаление КИ >>> Тел. 8-963-891-17-69 >>>E-mail: 89602337537.alexei@gmail.com Работаем 24/7 Алексей теги:#вз...
Как управлять ПК с телефона - создаем удаленный рабочий стол и получаем бесплатный пульт для компьютера из смартфона (Android, IOS)
Константин Голубков
22:48
Вы написали "В Украину".Специально или по безграмотности?И то,и то недопустимо!
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
A224
22:46
ну поржал что прикольно. думаю в обратную сторону тоже можно подобных картинок насобирать и противоположные выводы сделать
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
Bryant333
22:45
Как студия так деграднула? Все вроде нормально с другими играми.
Оптимизации нет: PC-версия The Last of Us Part I получила разгромные пользовательские оценки
Bromka
22:41
помёт и сюда добрался...
Донецкий чиновник в эфире Соловьев Live: ВСУ попали в критическое положение в Авдеевке
Nutty8724
22:33
Уж 9-й месяц как освобождают Бахмут кварталами...
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Иван Пирогов
22:32
Заглот видимо то же своего рода зачаток нейросети. Тоже всякое г... советует, ещё и с г.... магазина.
Соискателям субсидий в США предложено определить пороговые значения выручки и прибыли
Nutty8724
22:32
Удобрять...
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Евгений Сом
22:32
Вообще то нубик на передовую он как раз и ездит т.к. дальность стрельбы небольшая по меркам артиллерии.
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем