Хорошее время для покупки памяти?

По данным TrendForce, средние цены реализации динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) в первом квартале 2023 года снизились на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку покупатели придерживались консервативного покупательского поведения. Ожидается, что котировки памяти упадут еще больше — на 10-15% во втором квартале 2023 года, при этом цены на DDR5 снизятся сильнее, чем на DDR4.

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В то время как Micron, Samsung и SK Hynix начали корректировать выпуск DRAM, чтобы уменьшить предложение и, по крайней мере, сохранить текущий уровень цен, производители ПК, бытовой электроники, серверов, смартфонов и графических карт все еще имеют много ИС DRAM и вряд ли будут ускорить свои покупки, прежде чем они увидят повышенный спрос на свою продукцию. В результате согласно отчету, цены на DRAM пока не снижаются, несмотря на усилия производителей.

Производители ПК в течение последних трех кварталов значительно сократили объемы закупок DRAM, но у них по-прежнему достаточно запасов DDR4 и DDR5 SDRAM, чтобы их использовать еще примерно 9–13 недель. Есть шанс, что они воспользуются низкими ценами и увеличат закупку чипов DRAM, но непонятно, облегчит ли это поставщикам ситуацию с избыточными запасами.

Несмотря на сокращение объемов производства, по оценкам TrendForce, цена модуля DDR4 емкостью 8 ГБ снизится более чем на 10% во втором квартале 2023 года. В целом, по мнению аналитиков, средняя цена продажи PC DRAM снизится на 10-15% в первом квартале, а затем еще на 10-15% последовательно во втором квартале.

Согласно данным Jon Peddie Research, объемы продаж дискретных графических карт последовательно растут в первом квартале, а затем падают во втором квартале. Тем не менее поскольку поставки графических процессоров для настольных ПК резко сократились в третьем и четвертом кварталах 2022 года, производители графических процессоров имеют в наличии достаточно чипов памяти GDDR, поэтому спрос на такие микросхемы вялый. TrendForce прогнозирует, что средняя цена продажи 16-гигабитной микросхемы GDDR6 снизится на 10-15% во втором квартале 2023 года из-за ограниченного спроса.

Из-за замедления спроса на ПК производители памяти увеличили долю серверной памяти в ассортименте своей продукции. Однако это привело к значительному увеличению запасов серверной DRAM в первом квартале 2023 года. Производители серверов и поставщики облачных услуг также корректируют свои запасы, поэтому цены на серверную память снижаются. TrendForce теперь прогнозирует, что средняя цена продажи DRAM для серверов снизится на 13–18% во втором квартале 2023 года.

Хотя запасы DRAM у поставщиков смартфонов упали до относительно хорошего уровня, эти бренды придерживаются осторожного подхода к производству мобильных телефонов. По данным TrendForce, это, вероятно, ограничит покупательский спрос на мобильную DRAM во втором квартале 2023 года.

Несмотря на сокращение производства мобильной памяти DRAM, поставщикам будет сложно решить текущую ситуацию с избытком запасов. Поскольку каждый производитель DRAM хочет продать каждую имеющуюся у него микросхему LPDDR практически по любой цене, это оказывает сильное влияние на средние цены реализации. TrendForce считает, что средние цены на мобильную DRAM продолжат снижаться во втором квартале 2023 года, хотя падение сократится до 10–15%.

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Что касается памяти для потребительской электроники, все еще предложение опережает спрос, причем несмотря на то, что производители сократили производство чипов. По мнению аналитиков, средние цены продажи потребительской памяти DRAM упадут на 10–15% во втором квартале этого года.