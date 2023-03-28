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Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8 в январе 2024
Пользователям рекомендуется обновиться до Windows 10 и новее
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Steam, самый популярный в мире игровой клиент, сообщество и магазин для ПК, в следующем году закроет свои двери для пользователей Windows 7, 8 и 8.1. Крайний срок для отказа от обновления Windows — 1 января 2024 года. Чтобы было ясно, с января 2024 года Windows 10 будет самой старой ОС Windows, совместимой с клиентом Steam.

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В коротком сообщении в блоге о поддержке Windows 7 и 8 Valve заявляет, что пользователям придется перейти на более новую версию Windows, чтобы продолжать использовать Steam и любые игры или другие продукты, приобретенные через Steam.

Выявлены некоторые причины политики поддержки. Оказывается, новейшие функции Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая предлагает ограниченную функциональность в более старых версиях Windows. Таким образом, по крайней мере частично, из-за этого встроенного программного обеспечения Steam должен ввести политику использования Windows 10 или новее. Тем не менее поскольку переход уже установлен, будущие версии Steam также будут полагаться на обновления функций и безопасности, которые присутствуют / предназначены только для Windows 10 или более поздней версии. Хотя несколько грустно, что Valve отказывается от поддержки старых операционных систем Windows, нужно помнить, что Windows 10 была выпущена в июле 2015 года. Ей почти восемь лет, она широко используется в школах, домах и на предприятиях. По общему признанию, она более «тяжелая», чем Windows 7 и 8, но есть ее облегченная версия Tiny10 (и версия Windows 11 Tiny11) для тех, кто беспокоится о влиянии своей системы на производительность OC.

Согласно последней статистике использования оборудования Steam, на Windows приходится 96,4% геймеров. Windows 10 и 11, безусловно, являются самыми популярными версиями, их используют 62,3% и 32,1% пользователей соответственно. Между тем, более ранние версии Windows (7 и 8.1) составляют всего 1,9% от всех пользователей, и их популярность продолжает снижаться. Даже 0,09% опрошенных компьютеров Steam по-прежнему работают под управлением 32-разрядной версии Windows 7.

У тех, у кого есть старые машины, которые пользователи решительно хотят оставить подключенными к Steam, может возникнуть соблазн перейти на Linux или даже на HoloISO — ПК-версию SteamOS для портативной консоли Steam Deck. Тем не менее помните, что, несмотря на большие успехи в совместимости игр, достигнутые с момента появления Steam Deck, в играх Steam для Linux все еще есть некоторые недостатки.

Несмотря на это, Valve намерена уйти от эпохи Windows 7/8. Windows 7 была выпущена в 2009 году и была хорошо воспринята (особенно по сравнению с ее предшественницей Vista). Windows 8 вышла в 2012 году, и многим не понравился новый начальный экран наряду с другими аспектами. Год спустя последовала Windows 8.1 с попыткой исправить ошибки Windows 8.

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Microsoft официально прекратила поддержку Windows 8 в январе 2016 года, а срок службы Windows 7 истек в январе 2020 года. В начале этого года к ним присоединилась Windows 8.1. Таким образом, понятно, что Valve хотела бы, чтобы пользователи обновились до версий Windows, которые все еще поддерживаются Microsoft.

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