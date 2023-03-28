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Neuralink ищет нейрохирургическую клинику для клинических испытаний имплантируемых чипов на людях
Neuralink уже ведет переговоры с Неврологическим институтом Барроу
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Сообщается, что Neuralink пытается сотрудничать с нейрохирургическими клиниками для проведения клинических испытаний своих имплантируемых чипов на людях.

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Компания, возглавляемая основателем Илоном Маском, потратила годы на разработку имплантируемого чипа, предназначенного для исследования нейронов мозга. Последняя версия нейрокомпьютерного интерфейса (BCI), названная N1, имеет размер в четверть дюйма и имеет 1024 канала от 64 потоков, которые будут вставлены в мозг.

До сих пор Neuralink экспериментировала на животных, таких как обезьяны и свиньи, и окончательным тестом, оценивающим функцию и безопасность устройства, было бы использование его на людях. Маск неоднократно заявлял, что его организация близка к внедрению своего BCI в мозг людей, а в декабре он сообщил, что стартап представил большую часть своей документации в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на проведение экспериментов с его технологией на людях.

«Вероятно, примерно через шесть месяцев мы сможем получить наш первый Neuralink у человека», — настаивал Маск во время последней презентации стартапа, которую вы можете увидеть ниже. Между тем, нынешние и бывшие сотрудники заявили, что Neuralink подала заявку на одобрение FDA для запуска клинических испытаний на людях в начале 2022 года, но получила отказ. 

Сообщается, что были высказаны опасения по поводу использования литий-ионных батарей, перегрева электроники и того, что провода могут двигаться и воздействовать на различные части мозга. Невзирая на отказ надзорного органа, стартап теперь, по-видимому, предлагает нейрохирургическим клиникам сотрудничать в тестировании своих BCI на людях. 

По сообщениям Reuters, Neuralink ведет переговоры с Неврологическим институтом Барроу, ведущим центром нейрохирургии, базирующимся в Фениксе, штат Аризона. Чтобы поместить устройства Neuralink N1 в мозг, владельцам придется просверлить отверстие в черепе, чтобы нити BCI могли взаимодействовать с серым веществом и, они надеются, установить связь. 

Во время презентации стартапа с помощью робота-манипулятора была проведена имитационная процедура, выполненная на куче поддельного желе, моделирующего мозг. Вице-президент компании по имплантации DJ Seo сказал, что имплантация занимает всего 15 минут. 

Неясно, насколько Neuralink близка к своей цели по запуску испытаний на людях и будет ли она сотрудничать с какими-либо нейрохирургическими клиниками. Существуют значительные нормативные препятствия для тестирования инвазивных имплантатов BCI в мозгу людей.

Synchron, стартап, также разрабатывающий аналогичные устройства, начал клинические испытания своих имплантатов на людях, но его система не требует операции на открытом мозге.

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Также официальными лицами FDA расследуется дело касательно Neuralink за якобы безрассудное убийство животных из-за хирургических ошибок и токсичных химикатов, а также Министерством транспорта США за неправильное обращение с имплантатами, извлеченными из мертвых животных. Утверждается, что устройства содержат опасные патогены, но якобы не были должным образом защищены перед утилизацией.

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#илон маск #neuralink
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