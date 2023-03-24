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Nvidia снимает некоторые ограничения кодирования видео на потребительских видеокартах
Nvidia расширяет возможности кодирования видео своих графических процессоров
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Nvidia незаметно сняла некоторые ограничения одновременного кодирования видео со своих потребительских графических процессоров, поэтому теперь они могут кодировать до пяти потоков. Этот шаг упростит жизнь любителям видео, но графические процессоры Nvidia для центров обработки данных и профессиональные графические процессоры по-прежнему будут иметь огромное преимущество перед потребительскими продуктами, поскольку теперь Nvidia не ограничивает количество одновременных сеансов на них. 

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Nvidia увеличила количество одновременных кодировок NVENC на потребительских графических процессорах с трех до пяти, согласно собственной таблице. Это эффективно для десятков моделей, основанных на микроархитектурах Maxwell 2nd Gen, Pascal, Turing, Ampere и Ada Lovelace (за исключением некоторых устройств серии MX), выпущенных за последние примерно восемь лет. Однако количество одновременных декодирований NVDEC на этих графических процессорах по-прежнему ограничено одним потоком. 

Изменение не влияет на количество аппаратных блоков NVENC и NVDEC, активированных в потребительских графических процессорах Nvidia. Например, новейший графический процессор Nvidia AD102, основанный на архитектуре Ada Lovelace, оснащен тремя аппаратными кодерами NVENC и тремя декодерами NVDEC. Все три включены на Nvidia RTX 6000 Ada и L40 для рабочих станций и центров обработки данных, но только два активны на GeForce RTX 4090.

Исторически Nvidia ограничивала количество одновременных сеансов декодирования и кодирования на всех своих видеокартах. Видеокарты GeForce, ориентированные на потребителя, поддерживали до трех одновременных сеансов кодирования видео NVENC и до одного потока декодирования видео NVDEC. Напротив, решения Nvidia для рабочих станций и центров обработки данных, работающие на том же кристалле и ориентированные на ProViz, сервисы потокового видео, сервисы потокового воспроизведения игр и инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI), могут поддерживать от 11 до 17 одновременных сеансов NVENC в зависимости от качества и аппаратного обеспечения. Пару лет назад выяснилось, что ограничения Nvidia можно снять относительно простым взломом.

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Но позиция Nvidia в отношении ограничений NVENC и NVDEC явно изменилась. Теперь потребительские графические процессоры поддерживают до 5 одновременных сеансов кодирования NVENC и до 1 сеанса декодирования NVDEC одновременно. Напротив, устройства для рабочих станций и центров обработки данных не имеют никаких ограничений, а фактическое количество одновременных сеансов зависит от реальных возможностей оборудования и качества видео.

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#nvidia
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