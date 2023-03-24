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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появилась фотография массивного сокета Intel LGA7529
Сокет Intel LGA7259 попал в объектив камеры
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Вы думали, что сокет Intel LGA4677 для масштабируемых процессоров Xeon Sapphire Rapids был огромным? В сети появилось подробное изображение сокета Intel LGA7259 следующего поколения (предоставлено Марвином Севильей, также известным как @SprayOnCopper), демонстрирующее, что этот будущий сокет намного больше, чем текущий. Фактически, LGA7259, вероятно, может составить конкуренцию сокету AMD SP5 с 6096 контактами.

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Сокет Intel LGA4677 размером 61 × 82 мм без удерживающего механизма для процессоров Xeon Scalable «Sapphire Rapids» и «Emerald Rapids» уже является довольно массивным сокетом. Тем не менее как показывает изображение, опубликованное Марвином Севильей, он значительно меньше, чем будущий сокет компании LGA7259 для процессоров Intel Granite Rapids и Sierra Forest, которые будут содержать больше ядер и будут потреблять больше энергии, чем предыдущие процессоры от Intel. 

Фактические размеры Intel LGA7259 публично неизвестны (разумеется, они доступны разработчикам), но, основываясь на том, что известно о размерах текущего масштабируемого процессора Intel Xeon 4-го поколения, похоже, что мы имеем дело с сокетом размером приблизительно 66 × 92,5 мм, включая механизм удержания. Тем не менее сокет AMD P5 с 6096 контактами для процессоров EPIC «Gena» и «Bergamot» имеет площадь 93,4 × 120,3 мм с механизмом удержания, поэтому он превосходит LGA4677 и LGA7259 от Intel.

Процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения Sapphire Rapids имеют расчетную тепловую мощность до 350 Вт, однако, согласно сообщениям СМИ, максимальный предел мощности для сокета LGA4677 составляет 764 Вт. Говорят, что процессоры Intel следующего поколения с сокетом LGA7259 имеют TDP около 500 Вт, поэтому их пиковое потребление, вероятно, превысит 1 кВт.  

Если вы откроете этот твит, вы увидите изображение гигантского сокета с добавленным для масштаба потребительским процессором. 

В дополнение к большей мощности сокет Intel LGA7259 позволит использовать 12-канальную подсистему памяти DDR5 и DDR5 MCR, а также некоторые дополнительные вводы-выводы. Пока кажется, что не все дополнительные линии будут использоваться для питания. 

Остается выяснить, сколько будет стоить сокет Intel LGA7259. Современные сокеты с тысячами контактов с малым шагом (сокет Intel LGA4677 имеет шаг сетки 0,81389 × 0,9398 мм) сложно изготовить и, следовательно, довольно дорого. В зависимости от того, где вы покупаете, они стоят от 101 до 124 долларов за единицу в количестве 10 000 единиц. Процессор Intel LGA7259 значительно крупнее и имеет больше контактов, поэтому разумно ожидать, что этот сокет будет еще дороже, чем его предшественник.

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Затраты на сокеты составляют лишь крошечную часть списка материалов для серверов, поэтому 7259-контактный сокет сам по себе вряд ли окажет существенное влияние на цены на серверы следующего поколения. Тем не менее учитывая, что энергопотребление ЦП растет с увеличением количества контактов, производители серверных платформ вынуждены использовать не только более дорогие сокеты, но и более совершенные модули регулирования напряжения с более прочными компонентами, более мощными системами охлаждения и источниками питания большей мощности.

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#intel #xeon #sapphire rapids #lga4677 #lga7259
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