Еще одна материнская плата AM5 за 125 долларов

Сейчас на рынке не так много материнских плат AM5 за 125 долларов, но теперь их станет на одну больше, чем раньше. Gigabyte подготовила B650M K к конкуренции с ASRock B650M-HDV/M.2 по той же цене. Материнская плата Gigabyte B650M официально поступит в продажу 31 марта, однако она уже доступна для предварительного заказа на Newegg по цене 124,99 долларов США.

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B650M K и B650M-HDV/M.2 придерживаются форм-фактора micro-ATX и используют чипсет AMD B650. В отличие от чипсетов премиум-класса X670 или X670E, чипсет B650 предназначен для массового потребителя. Тем не менее материнские платы B650 не уступают высокопроизводительным материнским платам AM5 в поддержке процессоров. B650M K и B650M-HDV/M.2 могут иметь скромную 8+2+1-фазную схему подсистемы подачи питания. Тем не менее у них нет проблем с поддержкой чипов Zen 4 (от Ryzen 5 7600X до новейшего Ryzen 9 7950X3D).

Хотя обе материнские платы продаются по цене 125 долларов, набор их функций немного различается. Например, B650M K имеет четыре слота памяти DDR5 для поддержки до 128 ГБ памяти, тогда как B650M-HDV/M.2 поддерживает только 64 ГБ. В результате они могут использовать оперативную память до DDR5-6400 и выше, но в конечном итоге IMC процессора Ryzen 7000 будет иметь последнее слово относительно того, возможно это или нет. DDR5-6000 — лучший выбор для Zen 4, поэтому комплекты памяти, такие как Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 C30 от G.Skill, будут превосходно работать на платформе B650.

Одним из преимуществ B650M-HDV/M.2 является поддержка PCIe 5.0 в слоте M.2, которую трудно найти на бюджетной материнской плате. B650M-HDV/M.2 оснащен как минимум одним слотом PCIe 5.0 x4 M.2 для использования лучших твердотельных накопителей. И наоборот, Gigabyte решила сохранить оба слота M.2 PCIe 4.0 x4 на B650M K. Две материнские платы предлагают четыре стандартных порта SATA III. Поддержка RAID 0, 1 и 10 доступна на интерфейсах M.2 и SATA III.

B650M-HDV/M.2 предлагает больше функций и более быстрые возможности расширения. ASRock оснастила материнскую плату двумя слотами PCIe 4.0 x16 (один x16, другой x4) и одним слотом PCIe 4.0. С другой стороны, Gigabyte использовала комбинацию одного слота PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x1. Таким образом, чаша весов склоняется в пользу ASRock, если вы используете больше карт расширения.

Для тех потребителей, которые не будут собирать игровой ПК, B650M K и B650M-HDV/M.2 предоставляют один выход DisplayPort 1.4 и один порт HDMI 2.1 для подключения ваших дисплеев. Аудиокодек Realtek отвечает за звук на двух материнских платах. Материнская плата ASRock использует кодек Realtek ALC897. Тем не менее Gigabyte не уточнила, какой кодек Realtek установлен на B650M K. Доступны три стандартных аудиоразъема 3,5 мм, но ни на одной из материнских плат нет порта выхода S/PDIF.

Обе модели B650M K и B650M-HDV/M.2 используют соединение Ethernet 2,5G. ASRock выбрала контроллер Dragon RTL8125BG, ребрендинг одноименного контроллера Realtek, но с программным обеспечением Dragon. Gigabyte также использовала контроллер 2.5GbE от Realtek. Производитель не указал модель, но есть подозрение, что это тот же контроллер RTL8125BG. К сожалению, вы не найдете беспроводной связи в этой ценовой категории. Тем не менее B650M-HDV/M.2 имеет разъем M.2 Key E и соответствующие отверстия для антенны на задней панели, чтобы потребители могли добавить модуль M.2 2230 WiFi/BT. Материнские платы конкурентов предлагают такое же количество портов USB. Однако B650M K оснащен немного более быстрыми портами USB.

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Во время анонса Ryzen 7000 AMD заявила, что потребители могут ожидать материнские платы AM5 по цене от 125 долларов. Пока только Gigabyte и ASRock выполнили обещание AMD. Можно надеяться, что другие производители материнских плат последуют этому примеру. При таком количестве материнских плат AM5 премиум-класса на рынке можно найти несколько хороших альтернатив и за 125 долларов.