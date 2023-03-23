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Lenovo представила новую линейку ноутбуков и ПК нижнего сегмента "Loq"
"Legion" нижнего ценового сегмента
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Lenovo делает новый рывок на рынок игр начального/бюджетного уровня со своими новыми игровыми ноутбуками и настольными компьютерами «Loq». Ноутбуки Loq выпускаются в размерах 15 и 16 дюймов, а корпус настольного компьютера — 17 литров.

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Ноутбуки будут поставляться с вариантами Intel и AMD, в то время как настольные компьютеры будут использовать только новейшие чипы Intel для настольных ПК.

Lenovo Loq 15 и 15i будут использовать 15-дюймовые экраны 16:9 с разрешением 2560 x 1440 и 165 Гц, а Loq 16 и 16i будут использовать 16-дюймовые экраны с более модными дисплеями 16:10 с разрешением 2560 x 1660 и частотой обновления экрана 165 Гц.

Бренд Lenovo Loq очень похож на дизайн Legion на ее премиальных системах. Раньше самые бюджетные игровые ноутбуки Lenovo выпускались под названием IdeaPad Gaming. Стиль Loq, от логотипа до корпуса, ясно дает понять, что он связан с игровыми ноутбуками Lenovo Legion. 

Версии на AMD и Intel имеют много общих характеристик, включая дисплеи, аккумуляторы, оперативную память и варианты хранения. Устройства Intel выйдут на базе Intel Core i7-13700H, в то время как ноутбуки AMD будут на базе Ryzen 7 7840HS (чипы Phoenix, которые были вытеснены из их первоначального мартовского выпуска). Lenovo утверждает, что будет использовать до четырех тепловых трубок (вероятно, в более крупных системах) и два 85-миллиметровых вентилятора для охлаждения ноутбуков. У каждого ноутбука есть второй слот PCIe для расширения памяти в будущем.

Lenovo также включает чип AI, который она называет LA AI, на ноутбуках Loq (они также есть на устройствах Legion). Он может настраивать тепловые характеристики и мощность для оптимизации производительности игры.

16-дюймовые ноутбуки имеют аккумуляторы емкостью 80 Вт·ч, а 15-дюймовые — меньшую емкость — 60 Вт·ч. Lenovo сообщает, что в батареях большего размера можно использовать технологию, которую она называет «Super Rapid Charge Pro», для быстрой зарядки, хотя она не указала, насколько быстрой является эта зарядка.

Настольный компьютер будет выпущен осенью по цене 979,99 долларов. И Loq 15i, и Loq 15 будут стоить от 899,99 долларов США, при этом версия с Intel будет выпущена в апреле, а версия с AMD — в мае. Запуск Loq 16i запланирован на май 2023 года по цене от 1149,99 долларов, а Loq 16 — в июне по цене от 959,99 долларов. Lenovo Loq Tower представляет собой простой черный блок с оттенком синего на передней части 17-литрового корпуса. Lenovo утверждает, что он будет на базе процессоров Intel вплоть до Intel Core i7-13700 (на материнской плате B760, mATX) с графическим процессором Nvidia RTX 40-й серии, хотя компания не уточнила, с каким именно. Варианты хранения будут состоять из твердотельного накопителя PCIe NVME емкостью 1 ТБ и жесткого диска емкостью 2 ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин.

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Также Lenovo анонсировала новые версии своих высокопроизводительных 16-дюймовых ноутбуков Lenovo Legion Slim 7 и Slim 5 с процессорами Intel и AMD и графическими процессорами Nvidia. Версии Intel поступят в продажу в апреле, а версии AMD — в мае. Ожидается, что 14-дюймовый Slim 5 будет выпущен в октябре, цены пока не объявлены. Эти ноутбуки будут оснащены процессорами Intel Core i9-13900H и Ryzen 9 7940HS, а также различными графическими процессорами Nvidia RTX 40-й серии и, в некоторых версиях, RTX 3050.

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