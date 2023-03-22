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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Ryzen 7000X3D может быть ограничен до напряжения 1,35 В в разгоне
Оверклокер der8auer протестировал процессор при напряжении 1,35 В, после чего тот вышел из строя
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Известный оверклокер der8auer посетил штаб-квартиру Asus на этой неделе и с пугающей легкостью уничтожил новый процессор AMD Ryzen 7000X3D. Ryzen 9 7950X3D с улучшенным 3D V-Cache недолго продержался в тестах на разгон после того, как было изменено напряжение и установлено охлаждение жидким азотом. Однако безвременная смерть этого процессора в конечном итоге спасет другие, поскольку Asus / AMD «вероятно» введут ограничение в 1,35 В для процессоров X3D в предстоящих обновлениях BIOS материнской платы.

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Der8auer в настоящее время выкладывает отчет о поездке на Тайвань в YouTube. Он направился в штаб-квартиру Asus для тестирования компьютера и разгона процессора. Он объяснил, что с момента его последнего посещения острова технических сокровищ прошло около семи лет, в основном из-за пандемии Covid-19 и ограничений на поездки.

После нескольких дней тестирования Intel Sapphire Rapids Der8auer получил возможность протестировать новейшие процессоры AMD Ryzen 7000X3D в хорошо оборудованных лабораториях Asus. У опытного оверклокера возникло ощущение, что подобные попытки могут быть сопряжены с «большим риском» из-за предупреждений AMD и установленной блокировкой разгона на процессорах X3D предыдущего поколения (процессоры AMD Ryzen 5000X3D). Тем не менее в последнем поколении AMD немного смягчилась, предоставив больше возможностей для настройки оверклокерам.

Используя Ryzen 9 7950X3D и Asus ROG Crosshair X670E Extreme, der8auer начал свои исследования производительности и мощности. В начале оверклокер говорит, что процессор обычно работал при напряжении 1 В, но материнская плата Crosshair позволила ему поднять напряжение до 1,35 В в качестве скромного, но полезного первого шага в разгоне на LN2. Наблюдаемые температуры <90°C при охлаждении жидким азотом были комфортно близки к тому, что можно было бы ожидать при стандартном напряжении с использованием жидкостного охлаждения AiO.

Воодушевленный успехом повышения напряжения и стабильностью системы, der8auer решил сделать следующий шаг — 1,55 В. Он объяснил, что такое напряжение было значительным увеличением по сравнению со стандартным, но было бы типичным следующим шагом в изучении возможностей современного процессора Intel или AMD без 3D V-Cache.

После перезапуска, сразу после экрана BIOS, система тестирования на открытом стенде перестала работать, а материнская плата показала зловещий код ошибки 00. Обычные средства восстановления после ошибок не оживили эту систему, и последующие исследования показали, что центральный процессор мертв. Der8auer утверждает, что поломка процессора была совершенно неожиданной, особенно потому, что ему удалось запустить только экран BIOS, и при новом напряжении не было оказано никакой тестовой или вычислительной нагрузки.

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Ютубер не хотел делать выводы о безопасных напряжениях для серии Ryzen 7000X3D на основе одной выборки, но сообщил об этом Asus, которая, вероятно, ограничит максимальное выбираемое вручную напряжение для чипов X3D до 1,35 В. Он предположил, что такое настраиваемое напряжение и доступные варианты повышения его до 2,5 В, вероятно, были недосмотром партнеров AMD по материнским платам, и их необходимо было исправить.

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#amd #asus #ryzen #ryzen 7000x3d #ryzen 7000x3d v-cache
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