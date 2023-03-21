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Последнее обновление Windows 11 может снизить производительность SSD
Удаление обновления устраняет эту проблему
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Пользователи Windows 11, которые установили последнее обновление функций / исправлений ошибок, жалуются на производительность твердотельных дисков. Влияние ошибки, по-видимому, довольно серьезное: некоторые говорят о снижении производительности передачи вдвое, другие говорят, что загрузка ОС и игр занимает гораздо больше времени. К счастью, жертвы этой ошибки говорят, что откат обновления возвращает их прежнюю производительность хранилища.

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Обновление Moment 2 для Windows 11 появилось на прошлой неделе в виде выпуска исправлений во вторник, через пару недель после публикации в блоге Windows Experience. Инженеры Microsoft запустили ветку Reddit, чтобы отслеживать отзывы и отвечать на них, но не все так радужно, поскольку неоднократно происходило выявления ряда проблем. Вероятно, самая досадная ошибка, обсуждаемая в комментариях, влияет на производительность хранилища.

На этом раннем этапе цикла жалоб/обратной связи нельзя быть уверенным в конкретных затронутых конфигурациях, масштабах этой проблемы или в том, что именно происходит. Тем не менее эта проблема, по-видимому, чаще всего затрагивает пользователей хранилищ NVMe SSD.

Рассмотрим некоторые примеры из ветки Reddit, представленные сегодня Neowin. Mesp21, один из первых, кто пожаловался на обновление Moment 2, заявил, что скорость его SSD упала с 7000 МБ/с до 3000 МБ/с после обновления. Откат обновления Windows восстановил прежнюю производительность.

Другой пользователь, MrBigDog99, был достаточно внимателен, чтобы сохранить снимки экрана до и после с помощью инструмента для сравнительного анализа хранилища CrystalDiskMark. Здесь вы можете видеть, что скорость записи пострадала больше всего, хотя и показатель скорости чтения не очень хорош.

Выше приведены скриншоты, показывающие серьезное влияние на производительность хранилища, наблюдаемое MrBigDog99 и опубликованное на Reddit. Ниже вы можете видеть, что некоторые системы, использующие NVMe SSD с аналогичными характеристиками, не подверглись негативному влиянию обновления Moment 2 (KB5023706).

Интересно, что Microsoft заявила, что исправила замедление копирования файлов с помощью обновления KB5023706. Однако на самом деле обновление оказывает противоположный эффект на некоторых пользователей. К сожалению, похоже, что производитель программного обеспечения решил одну проблему только для того, чтобы добавить другую. Windows 11 оказалась особенно неудачной в отношении производительности хранилища и связанных с этим проблем.

Если после установки обновления Windows 11 ваш твердотельный накопить замедлился, и вы не хотите дождаться следующего исправления Microsoft, вы можете сразу же выполнить откат, выполнив следующие действия:

  • Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» и откройте «Параметры».
  • В левом нижнем углу щелкните раздел Центр обновления Windows.
  • Нажмите «Журнал обновлений»
  • Прокрутите вниз до раздела «Удалить обновления» и щелкните на него.
  • Выберите KB5023706, прежде чем подтвердить действие кнопкой «Удалить».
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Компания Microsoft пока не сообщила о сроках выпуска исправления, так что придется подождать.

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#ssd #windows #windows 11 #обновление #обновления #windows11
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