Электронная татуировка размещается на ладони и может стать надежным способом отслеживания своих эмоций для людей с тревогой или депрессией

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Исследователи из Техасского университета в Остине разработали временную «электронную татуировку» для ладони, которая может отслеживать возбуждение и стресс с помощью электропроводности кожи. Электронная татуировка может быть надежным способом отслеживать свои эмоции для людей с такими состояниями, как тревога или депрессия.

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В исследовательской статье, опубликованной в журнале Nature Communications, татуировка на ладони держалась в течение 15 часов, пока испытуемые занимались повседневными делами, такими как вождение автомобиля, еда и физические упражнения.

Наншу Лу, профессор Техасского университета в Инженерной школе Кокрелла в Остине, сказала, что электронная татуировка может позволить пациентам отслеживать уровень стресса, не надевая громоздкое медицинское устройство.

«Это такая ультратонкая и невидимая татуировка, — сказала Лу, автор исследования, — но механически она достаточно устойчива, чтобы выдержать все виды деятельности».

Что такое электронная татуировка?

На протяжении десятилетий врачи прикрепляли к телу электроды для считывания электрических сигналов от мозга и сердца. Электронные устройства, которые сообщают нам о нашем здоровье, такие как тонометры, обычно используются в кабинете врача.

По словам Аарона Франклина, профессора электротехники и вычислительной техники в Университете Дьюка, некоторые из первых «электронных татуировок» были сделаны для доставки таких наркотиков, как опиоиды. По его словам, за последние 5-10 лет был сделан толчок к разработке носимых электронных датчиков, таких как трекеры Fitbit и умные часы, для мониторинга здоровья в течение дня, а не только на приеме у врача.

Лу изучает электронные татуировки более 12 лет. Она создала растяжимую татуировку на груди, чтобы контролировать здоровье сердца, и получила грант в размере 1,5 миллиона долларов на разработку электронной татуировки, которая отслеживает симптомы пневмонии. Она хочет создать датчики для сбора важных медицинских данных, которые легко носить и использовать.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы сделать электронику, будь то датчики или процессоры, «такими же мягкими и эластичными, как человеческие ткани».

Стресс, пот и датчики

Когда мы испытываем сильные эмоции, такие как возбуждение и стресс, наши эккринные потовые железы наполняются, делая нашу кожу более электропроводной. Смарт-часы могут содержать датчики на запястье, которые измеряют электропроводность кожи для отслеживания уровня стресса.

Лу подняла планку, отслеживая стресс в той части тела, где сосредоточено больше всего эккринных потовых желез: на ладони. По словам Лу, электронная татуировка на ладони даст владельцу более точные показания стресса, чем смарт-часы, но татуировка должна оставаться на одной из самых активных частей тела.

Прямо сейчас ученые собирают данные о эккринных потовых железах на ладони, прикрепляя гелевые электроды со свисающими проводами, которые подключаются к наручным часам. По словам Лу, гелевые электроды жесткие и громоздкие и могут упасть во время повседневной деятельности.

Электронная татуировка на ладони Лу остается как временная татуировка. Ее команда также создала две S-образные золотые ленты, которые находятся на ладони и соединяют татуировку на ладони с наручными часами. Наручные часы по беспроводной сети отправляют данные на смартфон, где владелец может их прочитать.

Золотые ленты очень тонкие, всего 750 нанометров в толщину. Лист бумаги, для справки, имеет толщину около 100 000 нанометров.

В лаборатории команда Лу впервые подтвердила, что электронная татуировка давала такие же показания, что и гелевые электроды. Затем они прикрепили к запястьям двух человек по двое одинаковых часов. Одни часы были подключены к гелевым электродам на ладони. Другие были связаны с ультратонкими золотыми лентами и электронной татуировкой.

Они собирали данные в течение 15 часов, пока люди занимались повседневными делами, такими как учеба, еда, физические упражнения и сон. Гелевые электроды падали от трех до пяти раз за 15 часов. Электронная татуировка была надежно прикреплена.

Надежные и воспроизводимые

Команда Лу не первая разработала электронную татуировку, но одна из первых создала ее для ладони. По словам Франклина из Университета Дьюка, для того чтобы электронные татуировки стали широко использоваться в медицинском мире, им необходимо преодолеть два ключевых препятствия. Во-первых, их показания данных должны быть постоянно правильными. Во-вторых, им необходимо собрать надежные данные о множестве разных пациентов — например, о тех, кто больше потеет от природы или имеет разный тип кожи.

«Такого рода большие проблемы ждут любую технологию, которая собирается продвинуться дальше действительно хорошей исследовательской работы, которой является эта», — сказал Франклин, который не участвовал в исследованиях Лу.

Чтобы электронная татуировка на ладони Лу могла отслеживать тревогу и депрессию, потребуется одобрение FDA. Ее план состоит в том, чтобы продолжать дорабатывать татуировку, чтобы предоставлять точную и постоянную информацию об уровне возбуждения и стресса.

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Лу рассматривает электронные татуировки как способ «оцифровать» человеческое тело. Она отметила закономерность в развитии технологий на протяжении многих лет: люди становятся все более цифровыми, а роботы начинают перенимать навыки и интеллект людей. Ее цель — еще больше приблизить людей к преодолению этого разрыва.