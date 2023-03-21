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Компания Amazon сообщила о сокращении еще 9000 работников в скором будущем. ОБ этом говорится в служебной записке, написанной генеральным директором Энди Джесси.

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Увольнение работников станет второй по величине волной сокращений в истории компании, добавив к 18 000 сотрудников, которые технический гигант планировал уволить в январе. Однако во времена пандемии компания удвоила персонал в разгар всплеска найма практически во всем технологическом секторе. В 2023 году многие технологические корпорации начали сокращение десятков тысяч сотрудников.

В служебной записке написано, что второй этап ежегодного процесса планирования корпорации, завершенный в марте, привел к дополнительному сокращению сотрудников. Он сказал, что Amazon по-прежнему будет нанимать сотрудников в некоторых стратегических областях.

Сокращение рабочих мест, объявленное в понедельник, ударит по прибыльным областям компании, включая ее подразделение облачных вычислений AWS и ее растущий рекламный бизнес в Twitch, игровой платформе, которой владеет Amazon. Они также подвергнутся увольнениям, как и Amazon PXT, которые занимаются человеческими ресурсами и другими функциями.

Предыдущие увольнения также затронули PXT, подразделение магазинов компании, которое охватывает ее бизнес электронной коммерции, а также обычные магазины компании, такие как Amazon Fresh и Amazon Go, и другие отделы, такие как тот, который управляет виртуальным помощником Alexa.

Ранее в этом месяце компания заявила, что приостановит строительство здания своей штаб-квартиры в северной Вирджинии, хотя первая фаза этого проекта откроется в июне этого года с 8000 сотрудников.

Как и другие технологические компании, в том числе материнская компания, владеющая Facebook, и материнская компания Google Alphabet, Amazon увеличила набор персонала во время пандемии, чтобы удовлетворить спрос со стороны американцев, которые все чаще покупают товары в Интернете, чтобы защитить себя от вируса.

Персонал Amazon на складах и в офисах удвоился и составил более 1,6 миллиона человек примерно за два года. Но спрос замедлился по мере ослабления последствий пандемии. В прошлом году компания начала приостанавливать или отменять свои планы по расширению складских помещений.

На фоне растущего беспокойства по поводу потенциальной рецессии Amazon в последние несколько месяцев закрыла дочернюю компанию, которая продавала ткани почти 30 лет, и закрыла свою гибридную виртуальную службу ухода на дому Amazon Care среди других шагов по сокращению расходов.

Джесси заявил в понедельник, что, учитывая неуверенность в экономике и «неопределенность, существующую в ближайшем будущем», компания решила действовать более рационально.

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Он сказал, что команды, на которые повлияет последняя волна сокращений, еще не коночательно не решили, какие места будут сокращены. Компания планирует принять эти решения к середине-концу апреля и уведомить тех, кто будет уволен.

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