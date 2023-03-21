Компания Amazon сообщила о сокращении еще 9000 работников в скором будущем. ОБ этом говорится в служебной записке, написанной генеральным директором Энди Джесси.
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Увольнение работников станет второй по величине волной сокращений в истории компании, добавив к 18 000 сотрудников, которые технический гигант планировал уволить в январе. Однако во времена пандемии компания удвоила персонал в разгар всплеска найма практически во всем технологическом секторе. В 2023 году многие технологические корпорации начали сокращение десятков тысяч сотрудников.
В служебной записке написано, что второй этап ежегодного процесса планирования корпорации, завершенный в марте, привел к дополнительному сокращению сотрудников. Он сказал, что Amazon по-прежнему будет нанимать сотрудников в некоторых стратегических областях.
Сокращение рабочих мест, объявленное в понедельник, ударит по прибыльным областям компании, включая ее подразделение облачных вычислений AWS и ее растущий рекламный бизнес в Twitch, игровой платформе, которой владеет Amazon. Они также подвергнутся увольнениям, как и Amazon PXT, которые занимаются человеческими ресурсами и другими функциями.
Предыдущие увольнения также затронули PXT, подразделение магазинов компании, которое охватывает ее бизнес электронной коммерции, а также обычные магазины компании, такие как Amazon Fresh и Amazon Go, и другие отделы, такие как тот, который управляет виртуальным помощником Alexa.
Ранее в этом месяце компания заявила, что приостановит строительство здания своей штаб-квартиры в северной Вирджинии, хотя первая фаза этого проекта откроется в июне этого года с 8000 сотрудников.
Как и другие технологические компании, в том числе материнская компания, владеющая Facebook, и материнская компания Google Alphabet, Amazon увеличила набор персонала во время пандемии, чтобы удовлетворить спрос со стороны американцев, которые все чаще покупают товары в Интернете, чтобы защитить себя от вируса.
Персонал Amazon на складах и в офисах удвоился и составил более 1,6 миллиона человек примерно за два года. Но спрос замедлился по мере ослабления последствий пандемии. В прошлом году компания начала приостанавливать или отменять свои планы по расширению складских помещений.
На фоне растущего беспокойства по поводу потенциальной рецессии Amazon в последние несколько месяцев закрыла дочернюю компанию, которая продавала ткани почти 30 лет, и закрыла свою гибридную виртуальную службу ухода на дому Amazon Care среди других шагов по сокращению расходов.
Джесси заявил в понедельник, что, учитывая неуверенность в экономике и «неопределенность, существующую в ближайшем будущем», компания решила действовать более рационально.
Он сказал, что команды, на которые повлияет последняя волна сокращений, еще не коночательно не решили, какие места будут сокращены. Компания планирует принять эти решения к середине-концу апреля и уведомить тех, кто будет уволен.