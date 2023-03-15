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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Dell может прекратить все связи с Китаем к 2027 году
Компания хочет разорвать связи Китая с продаваемыми в США продуктами из-за геополитической напряженности
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Dell стремится исключить любую зависимость от китайского производства к 2027 году, по крайней мере, в отношении продуктов, продаваемых в США. Согласно тайваньскому изданию Commercial Times, действия Dell являются частью поэтапного плана, вдохновленного геополитическими влияниями.

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Источник утверждает, что приведенные выше новости взяты из внутренних документов Dell. Геополитика, по-видимому, спровоцировала создание этих планов. Причина кроется в растущей напряженности в торговле технологиями между США и Китаем. Кроме того, Китай наращивает угрозы вооруженного вторжения на Тайвань, важный центр производства полупроводниковых технологий, компонентов и компьютеров. Ранние признаки планов Dell выйти из деловых отношений с китайскими компаниями появились в январе, когда трое инсайдеров сообщили Nikkei Asia, что Dell хочет прекратить использование чипов, произведенных в Китае, к 2024 году.

Планы Dell, похоже, следуют следующему графику:

  • 2025: Dell приступит к реализации своих планов по снижению зависимости от китайских компонентов для своих настольных компьютеров, ноутбуков и периферийных устройств.
  • 2026: Все чипы, используемые в продуктах Dell, должны производиться некитайскими компаниями за пределами Китая. Также сообщается, что к этому времени 60% устройств Dell, продаваемых в США, будут производиться за пределами Китая.
  • 2027: К этому времени Dell надеется завершить переход на 100%, и ни одна продукция, продаваемая в США, не будет производиться с заводов в Китае.

Из перевода текста и диаграмм это не совсем ясно, но Dell, похоже, стремится в приоритетном порядке отказаться от полупроводников китайского производства. Следующим компонентом в списке станут микросхемы, произведенные иностранными компаниями в Китае, за которыми последует волна сокращения любых других китайских компонентов и замены устройств китайского производства. 

Также нужно помнить, что в отчете Commercial Times указывается, что график в первую очередь касается ноутбуков и настольных ПК, предназначенных для американского (домашнего) рынка Dell. В отчете говорится, что даже после 2027 года более половины продуктов Dell, продаваемых по всему миру, по крайней мере частично будут производиться в Китае. Dell поставляет около 50 миллионов ПК в год, поэтому смена места производства — нетривиальная и небыстрая задача. Однако с этими планами Dell движется в своем собственном темпе, а не под давлением неудачных событий.

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Хотя изложенная стратегия геополитического влияния может завоевать некоторую поддержку в США, особенно среди китайских ястребов, было бы понятно, если бы Dell не выступила и не объяснила ситуацию так, как это сделали источники Nikkei и Commercial Times. Dell по-прежнему продает миллионы компьютеров китайским потребителям. Внутренний рынок Dell остается крупнейшим: например, в третьем квартале 2022 года клиенты из США купили 4,7 миллиона компьютеров компании.

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#dell #alienware
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