Неанонсированный процессор Phoenix Mobile достигает тактовой частоты почти 5 ГГц

Benchleaks в Twitter поделился результатами теста Geekbench 5 загадочного процессора Ryzen 7000 mobile Phoenix с низким энергопотреблением (в данном случае «Mayan-PHX»), который так и не был анонсирован во время пресс-конференции AMD на выставке CES 2023. Новый чип называется Ryzen 5 7640U, он оснащен новейшей архитектурой AMD Zen 4 и графическим движком RDNA3 760M. Сообщается, что чип будет оснащен шестью ядрами, двенадцатью потоками и тактовой частотой 4,9 ГГц, если спецификации Geekbench 5 соответствуют действительности.

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Новый чип набрал 1869 баллов в одноядерном тестировании и 8853 балла в многоядерном тестировании. По сравнению с предшественником чипа, Ryzen 5 6600U, Ryzen 5 7640U на 33% быстрее в одноядерном тесте и на 50% быстрее в многоядерном тесте.

Для справки, результаты Ryzen 5 6600U усреднены до среднего балла. В итоге получился результат в 1404 балла в одноядерном режиме и 5916 в многоядерном. Это помогает отслеживать производительность чипа в целом и учитывать различные корпуса ноутбуков, в которых чип может работать в разных диапазонах мощности. Однако имейте в виду, что оценки Geekbench 5 не являются высокоточным способом измерения производительности процессора в реальных нагрузках.

AMD Ryzen 5 7640U – это первая часть U-серии, которую можно было видеть до сих пор, использующей название AMD Phoenix. Дизайн процессора AMD линейки Phoenix на данный момент является самым передовым в линейке Ryzen 7000. Архитектура включает в себя AMD Zen 4, которая работает на 4-нм производственном узле TSMC, самой маленькой литографии, представленной Ryzen на сегодняшний день. Это также единственная линейка, включающая в себя новые графические блоки серии AMD Radeon 700M с архитектурой RDNA 3, которые обеспечивают значительное обновление по сравнению с моделями предыдущего поколения на базе RDNA 2. Вдобавок ко всему, Phoenix также является единственной на сегодняшний день линейкой Ryzen 7000, которая включает дополнительную поддержку AMD Ryzen AI engine.

Единственными чипами, анонсированными AMD в классе Ryzen 7040 на данный момент, являются ее артикулы HS, включая Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS и Ryzen 5 7640HS. Все они имеют TDP 35-45 Вт. Между тем, Ryzen 5 7640U от AMD, похоже, станет одним из первых чипов класса Zen 4 линейки Phoenix с TDP 28 Вт или менее, благодаря номенклатуре серии «U».

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Если показатели Geekbench 5 соответствуют каким-либо реальным показателям производительности, этот чип станет существенным улучшением по сравнению с его предшественником Ryzen 5 6600U. Процессоры AMD линейки Phoenix, наряду с другими мобильными моделями, такими как Rembrandt-R, Barcelo-R и Mendocino, должны появиться в этом году, так что ноутбуки, оснащенные 7640U, мы должны увидеть очень скоро.