Видеокарта появилась на Goofish, китайском сайте по продаже подержанных вещей

AMD официально не анонсировала Radeon RX 6300, но видеокарта появилась на Goofish (через HXL), китайском сайте по продаже подержанных вещей. Сообщается, что низкопрофильная видеокарта Navi 24 (кодовое название Beige Goby) продается менее чем за 60 долларов и может стать отличным конкурентом начального уровня.

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Первые упоминания о Radeon RX 6300 появились в мае прошлого года в ядре Linux. Однако мельница слухов перестала крутиться до недавнего времени, когда на Goofish появилась данная видеокарта Radeon. Неясно, выпустит ли AMD Radeon RX 6300 на розничный рынок. Вместо этого это может быть OEM-эксклюзивный SKU. HP указала Radeon RX 6300 в качестве графической опции для Elite Series 800 G9.

Radeon RX 6300 использует графический процессор Navi 24, как и другие модели AMD RDNA 2, включая Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT. Navi 24, кристалл площадью 107 мм², созданный на основе 6-нм технологического процесса TSMC, также является популярным вариантом для дискретных мобильных устройств, таких как Radeon RX 6500M и Radeon RX 6550S. Radeon RX 6300 использует интерфейс PCIe 4.0 x4. Учитывая крошечный размер кристалла, Navi 24 содержит всего 16 вычислительных блоков (CU). Графический процессор Radeon RX 6300 поставляется с 12 активными CU, что составляет 768 потоковых процессоров (SP) и 12 ускорителей трассировки лучей.

AMD использует тот же чип в Radeon RX 6400, однако Radeon RX 6300 медленнее, чем Radeon RX 6400. HP указывает первую с тактовой частотой 1512 МГц, а Radeon RX 6400 имеет базовую тактовую частоту 2039 МГц, что примерно на 35 % выше, чем у Radeon RX 6300. Более низкие тактовые частоты являются результатом более низкого TGP. Radeon RX 6400 рассчитан на 53 Вт, тогда как Radeon RX 6300 придерживается 32 Вт, что на 40% меньше. По крайней мере, это означает, что вам не придется возиться с дополнительными разъемами питания PCIe. Обе видеокарты Radeon получают необходимую мощность из стандартного слота расширения.

AMD не просто урезала тактовые частоты и TGP на Radeon RX 6300. Видеокарта демонстрирует существенный компромисс с подсистемой памяти. Она имеет только 2 ГБ памяти GDDR6, что составляет половину от Radeon RX 6400. Хотя чипы памяти работают со скоростью 16 Гбит/с на обеих видеокартах, Radeon RX 6300 имеет только 32-битный интерфейс памяти по сравнению с 64-битной шиной Radeon RX 6400. Таким образом, Radeon RX 6300 может обеспечить пропускную способность памяти только 64 Гбит/с, что на 50% меньше, чем у Radeon RX 6400.

Radeon RX 6300 может стать подходящим вариантом для систем малого форм-фактора (SFF), в которых отсутствует встроенная графика. В конце концов, видеокарта на базе Navi 24 оснащена двумя портами HDMI 2.1. Тем не менее не стоит на нее рассчитывать при запуске чего-то более или менее тяжелого. В Navi 24 отсутствуют возможности кодирования видео, поэтому в HTPC он бесполезен. Это далеко не игровая видеокарта, но вы можете попробовать запустить игру в разрешении 1080p (1920x1080), если достаточно сильно снизите качество графики.

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Китайский продавец продал Radeon RX 6300 за 399 юаней или 58,28 долларов. Однако это, очевидно, не официальная цена, поскольку продавец, вероятно, вытащил видеокарту из OEM-системы и выставил ее на Goofish. Вариантов дешевле 60 долларов не так много. Единственные видеокарты, доступные по такой цене, — это более старые модели GeForce GT 710 или Radeon RD 5450 стоимостью около 50 долларов.