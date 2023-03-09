Era 100 предлагает стереозвук, а в модели Era 300 имеется пространственный звук

Sonos предлагает стереозвук в своей последней модели Era 100, а также в новой модели Era 300, которая стремится стать моделью с пространственным звуком для вашего дома.

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Калифорнийская компания Sonos уже давно известна своими звуковыми решениями для беспроводных колонок, от звуковых панелей до портативных колонок. Ее флагманской умной колонке Sonos One уже более пяти лет, и она нуждается в обновлении. Что ж, ожидание подошло к концу, когда в линейке появились две новые модели — Era 100 (250 долларов) и Era 300 (450 долларов).

Era 100 является прямым преемником Sonos One с измененным дизайном. Она немного больше, но с новыми внутренностями, расположением камеры и программным обеспечением. Поклонники Sonos One будут рады услышать, что есть выделенные левый и правый твитеры для стереозвука в сочетании с более крупным вуфером для более сильных басов. Похоже, что будут предложены два цветовых решения (черный и белый), хотя хотелось бы видеть больше вариантов, доступных к старту продаж.

Хотите поднять свой динамик на ступеньку выше? Соедините две Era 100 вместе для стереопокрытия больших пространств или используйте две Era 100 в качестве тыловых каналов с поддерживаемой звуковой панелью Sonos.

Выглядящая почти как сплющенный барабан Джембе, положенный на бок, впечатляюще звучащая Era 300 также может использоваться в соло, в паре с другими Era 300 или в качестве тыловых динамиков объемного звучания для домашнего кинотеатра. Фактически, Era 300 — первая колонка Sonos с поддержкой Dolby Atmos. В сочетании со звуковыми панелями и сабвуфером Sonos Arc/Beam вы можете насладиться некоторыми преимуществами 7.1.4. Всего в Era 300 шесть динамиков: один направленный вверх твитер, два левых и правых твитера, один центральный твитер и два боковых низкочастотных динамика.

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Sonos не поделилась конкретной технической информацией, такой как размеры драйверов, мощность и т. д., но известно, что оба динамика будут поддерживать Amazon Alexa и Sonos Voice, а Google Assistant будет доступен позднее. Era 300 также сможет воспроизводить пространственный звук через сервисы Amazon и Apple. Обе модели будут доступны с 28 марта.