Архитектура Zen 2 все еще жива

Возможно, вы не помните APU AMD Ryzen 3 4300G (Renoir) середины 2020 года. Четырехъядерный процессор Zen 2, который раньше был эксклюзивным SKU для OEM-производителей, наконец-то выходит на розничный рынок. Учитывая свой возраст, Ryzen 3 4300G точно не сможет конкурировать с новейшими процессорами. Тем не менее он, несомненно, будет продаваться, если AMD установит достаточно низкую цену.

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Ryzen 3 4300G — это 7-нм гибридный процессор начального уровня, который имеет четырехъядерную восьмипоточную конфигурацию с ядрами Zen 2. Чип для настольных ПК имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц, тактовую частоту в бусте 4 ГГц и 4 МБ кэш-памяти L3. Тем не менее Ryzen 3 4300G имеет настраиваемый TDP (cTDP) в диапазоне от 45 Вт до 65 Вт, и его вполне устраивает стандартный кулер AMD Wraith Spire или любая другая более или менее приличная альтернатива.

Несмотря на то, что Ryzen 3 4300G не является мощным игровым процессором, у него есть небольшой потенциал для запуска некоторых новейших игр с разрешением от 720p (1280 x 720) до 1080p (1920 x 1080) с низкими настройками графики. Встроенный iGPU Radeon Vega 6 поставляется с шестью CU с тактовой частотой 1,7 ГГц. Это то же самое устройство внутри более нового Ryzen 3 5300G, доступного только для OEM-клиентов AMD. Однако в Ryzen 3 5300G используются ядра AMD Zen 3, которые помогают повысить производительность чипа по сравнению с предыдущим Ryzen 3 4300G.

Хотя сокет AM4 является устаревшей платформой, он все еще жив. С появлением новых чипов, таких как Ryzen 3 5300G, Ryzen 3 4300G, вероятно, потерял свою конкурентоспособность для OEM-производителей. Возможно, именно поэтому AMD выводит на розничный рынок APU Zen 2 почти три года спустя. Кроме того, Intel разрывает AMD на части в бюджетном сегменте, поэтому наличие еще одного продукта на рынке может немного помочь AMD.

В последнем выпуске шоу AMD Heroes World, AMD Japan заявила, что представит чип на внутреннем рынке 10 марта по цене 15 800 иен или эквивалент 115,08 долларов США. Тем не менее зарубежные магазины бытовой техники уже начали продавать Ryzen 3 4300G. Например, крупный немецкий ритейлер Mindfactory выставил четырехъядерный APU за 5,89 евро (90,58 долларов США) без учета НДС.

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Ryzen 3 4300G может помочь AMD заполнить нишу в ценовом диапазоне менее 100 долларов. До того как Ryzen 3 4300G перешел на розничный рынок, у производителя чипов не было достойных вариантов со встроенной графикой в этой ценовой категории. Ryzen 3 3200G, использующий еще более старые ядра Zen+, продается по цене 80 долларов. Что касается конкурентов, у Intel есть Core i3-12100F примерно за 101 доллар, но без встроенной графики. Core i3-12100, у которого есть iGPU, имеет значительно более высокую цену (142 доллара). Таким образом, за счет более низкой цены, чем у Intel, и наличия iGPU процессор может стать хорошим вариантом для покупки.